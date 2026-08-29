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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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187
Время на прочтение
1 мин

Третья ночь террора подряд: Россия посылает реактивные дроны в Киев друг за другом

Враг избрал тактику истощения, постоянно атакуя малыми группами столицу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Пожар на Житомирской трассе возле Киева

Пожар на Житомирской трассе возле Киева / © t.me/SJTF_Odesa

В Киеве утром 29 августа прогремели взрывы во время атаки вражеских ударных беспилотников.

Об этом сообщают местные жители.

В Воздушных силах сообщили, что враг атаковал столицу реактивными ударными беспилотниками.

По информации военных враг в течение ночи посылает в Киев и окрестности по несколько БпЛА, чтобы держать город в постоянном напряжении.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Ранее сообщалось, что в Бучанском районе Киевской области продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки.

Мы ранее информировали, что воздушные тревоги в Киеве и других городах могут продолжаться неделями без отбоя.

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