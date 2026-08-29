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- Киев
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Третья ночь террора подряд: Россия посылает реактивные дроны в Киев друг за другом
Враг избрал тактику истощения, постоянно атакуя малыми группами столицу.
В Киеве утром 29 августа прогремели взрывы во время атаки вражеских ударных беспилотников.
Об этом сообщают местные жители.
В Воздушных силах сообщили, что враг атаковал столицу реактивными ударными беспилотниками.
По информации военных враг в течение ночи посылает в Киев и окрестности по несколько БпЛА, чтобы держать город в постоянном напряжении.
Информация о последствиях атаки уточняется.
Ранее сообщалось, что в Бучанском районе Киевской области продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки.
Мы ранее информировали, что воздушные тревоги в Киеве и других городах могут продолжаться неделями без отбоя.