Третья ночь террора подряд: Россия посылает реактивные дроны в Киев друг за другом

Пожар на Житомирской трассе возле Киева / © t.me/SJTF_Odesa

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В Киеве утром 29 августа прогремели взрывы во время атаки вражеских ударных беспилотников.

Об этом сообщают местные жители.

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В Воздушных силах сообщили, что враг атаковал столицу реактивными ударными беспилотниками.

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По информации военных враг в течение ночи посылает в Киев и окрестности по несколько БпЛА, чтобы держать город в постоянном напряжении.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Ранее сообщалось, что в Бучанском районе Киевской области продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки.

Мы ранее информировали, что воздушные тревоги в Киеве и других городах могут продолжаться неделями без отбоя.

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