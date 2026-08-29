Утром Россия атакует Киев: раздаются взрывы

Взрывы в Киеве. / © Associated Press

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Утром 29 августа в Киеве снова произошли мощные взрывы. Российские войска запустили беспилотники.

Что известно о утренней атаке на столицу, читайте в ТСН.ua.

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Очередную воздушную тревогу в Киеве объявили в 07:29 — менее чем через полчаса после завершения предыдущего. ПС ВСУ предупредили о новых реактивных группах БпЛа в направлении города. В частности, беспилотники фиксировали над Теремками, Жулянами, Соломенкой, Нивками и Святошино. После 08:00 произошли первые взрывы.

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«В Киеве работает ПВО. Просим находиться в укрытиях до объявления отбоя воздушной тревоги», — отметили в КМВА.

Новая атака на Киев

По данным мониторов, дроны заходят в столицу небольшими группами один за другим. Киев и область сегодня снова могут быть под тревогами большую часть дня. В настоящее время фиксируют движение новых БПЛА и сообщают о новых пусках.

Как сообщалось, в эту ночь Россия ударила по жилым домам в Святошинском районе Киева. Были повреждены частные жилые дома и админздание. Кроме того, занялась одна из квартир на 9 этаже многоэтажки. По меньшей мере, два человека получили травмы.

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