Мощные взрывы и детонация под Киевом: что произошло на Житомирской трассе

Пожар на Житомирской трассе / © скриншот с видео

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В Бучанском районе Киевской области после российской атаки вспыхнул масштабный пожар с детонацией. Есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома, а из опасной зоны эвакуировано более 200 человек. Движение по трассе Киев — Чоп ограничили.

ТСН.ua собрал все, что известно о российской атаке, мощных взрывах и детонации на Житомирской трассе, ее последствиях и пострадавших.

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Вечером 28 августа у Житомирской трассы прогремели мощные взрывы. В Сети начали появляться видео большого огненного шара и густого черного дыма, который был виден на значительном расстоянии от места происшествия.

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Позже глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил, что причиной пожара стала российская атака. В Бучанском районе загорелись складские помещения, а пожар сопровождался взрывами.

Что произошло в селе Мила

По предварительным данным Офиса генерального прокурора, около 20:10 28 августа на территории одного из предприятий в селе Мила произошло падение или попадание российского дрона. Его тип устанавливают.

После этого на территории предприятия возник масштабный пожар и началась детонация. Сначала в полиции Киевской области сообщали ТСН.ua, что из-за опасности к месту взрывов не могли приблизиться даже правоохранители и спасатели.

«Взрыв произошел в селе Мила — это Бучанский район. Людям туда опасно заезжать — происходит детонация», — сообщали в полиции.

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Позже на месте атаки развернули оперативный штаб. К ликвидации последствий были привлечены спасатели, полицейские, медики и другие экстренные службы.

Есть погибшие и пострадавшие

Первоначально Офис генпрокурора сообщал о пяти пострадавших. Позже Ткаченко заявил уже о шести пострадавших, которым оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ночью против 29 августа глава Киевской ОВА сообщил и о погибших в результате российского удара. Точное количество жертв на тот момент еще не было установлено.

«Сейчас у нас нет окончательной информации о количестве жертв. Спасатели и все соответствующие службы продолжают работать на местах», — отметил Ткаченко.

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С опасной территории эвакуировали более 200 человек, среди них есть дети.

Огонь перекинулся на жилые дома

Масштабный пожар распространился с территории предприятия на частный сектор. По данным Офиса генпрокурора, один частный жилой дом был уничтожен, еще семь поврежден. Также повреждения получили пожарный автомобиль и пансионат для пожилых людей.

По сообщению Ткаченко, спасатели потушили возгорание в пяти частных домах и заведении питания.

Движение по Житомирской трассе ограничили

Из-за пожара и детонации движение по трассе М-06 Киев — Чоп на участке от 15-го до 32-го километра перекрывали в обоих направлениях.

Начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий также сообщал о частичном ограничении движения по проспекту Берестейскому и Большой Кольцевой дороге в направлении Житомира.

«Движение транспортных средств восстанавливается периодически по мере возможности», — отмечал он.

Водителей призвали учитывать ограничения и заранее выбирать альтернативные маршруты.

Следствие проверит, почему началась детонация

Как отметили в Офисе Генерального прокурора, правоохранители расследуют не только обстоятельства российской атаки, но и причины, которые могли усугубить ее последствия.

«В частности, будет проверена законность размещения и хранения на территории предприятия взрывоопасных предметов и материалов, наличие необходимых разрешений и согласований, а также действия должностных лиц, принимавших соответствующие решения», — отметили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по фактам ведения агрессивной войны по ст. 437 УК Украины и возможной служебной халатности по ст. 367 УК Украины.

Премьер-министр Сергей Корецкий также прокомментировал ситуацию и подчеркнул, что трагедия в Вишневом не стала надлежащим уроком. Также он призвал правоохранителей к «мгновенной и суровой реакции».

«Но, к сожалению, уже сейчас можно констатировать факт, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком. На пятом году полномасштабного вторжения совершать одни и те же ошибки — это преступная халатность. И все виновные, без исключения, должны понести суровое наказание, чтобы такие ситуации больше не повторялись», — отметил премьер.

Что известно о детонации в Вишневом 6 июля

Напомним, впоследствии российского удара по Вишневому 6 июля погибли восемь человек, еще 29 были ранены, а почти пять улиц были разрушены.

Президент Владимир Зеленский позже заявил, что российские войска попали в склад боеприпасов, который принадлежал одному из предприятий «Укроборонпрома». Также глава государства сообщил об установлении должностных лиц, ответственных за нарушение требований закона и решений Ставки.

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