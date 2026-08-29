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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Черный дым виден из многих районов Киева: на Житомирской трассе с вечера бушует масштабный пожар (видео)

Житомирскую трассу окутал черный дым, ведь мощный пожар после атаки РФ не утихает со вчерашнего вечера.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Дым.

Дым. / © Associated Press

Пригород Киева затянул густым черным дымом после атаки РФ, произошедшей накануне вечером на Житомирской трассе. Очевидцы сообщают, что он виден из многих районов столицы.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы и жители в Сети.

Пожар, вспыхнувший после удара российского дрона на территорию предприятия в селе Мила у трассы Киев-Чоп, не прекращается еще со вчерашнего вечера. В районе атаки поднимается густой черный дым.

На видео, появившемся в Сети, видно огромное облако густого черного дыма, которое поднимается высоко над жилым сектором, расходится в разные стороны и закрывает небо.

Пожар возле Житомирской трассы — что известно

Вечером 28 августа дроны РФ атаковали село Мила в Бучанском районе, расположенном менее чем в 30 км от Киева. На Житомирской трассе разразился масштабный пожар, а затем началась детонация и сильные взрывы.

По предварительным данным, дрон упал или попал на территорию местного предприятия. Премьер-министр Сергей Корецкий, комментируя чрезвычайное происшествие, заявил, что «Трагедия в Вишневом не стала уроком». Глава Кабмина призвал правоохранителей к «мгновенной и суровой реакции».

По данным ОВА, более 200 человек были эвакуированы с места масштабного пожара в Бучанском районе. Есть погибшие, но точное количество по состоянию на сегодняшнее утро до сих пор не известно.

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