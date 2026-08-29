Черный дым виден из многих районов Киева: на Житомирской трассе с вечера бушует масштабный пожар (видео)

Дым. / © Associated Press

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Пригород Киева затянул густым черным дымом после атаки РФ, произошедшей накануне вечером на Житомирской трассе. Очевидцы сообщают, что он виден из многих районов столицы.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы и жители в Сети.

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Пожар, вспыхнувший после удара российского дрона на территорию предприятия в селе Мила у трассы Киев-Чоп, не прекращается еще со вчерашнего вечера. В районе атаки поднимается густой черный дым.

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На видео, появившемся в Сети, видно огромное облако густого черного дыма, которое поднимается высоко над жилым сектором, расходится в разные стороны и закрывает небо.

Дата публикации 08:53, 29.08.26 Количество просмотров 30 Киев накрывает дымом: в пригороде с вечера не утихает пожар — видео

Пожар возле Житомирской трассы — что известно

Вечером 28 августа дроны РФ атаковали село Мила в Бучанском районе, расположенном менее чем в 30 км от Киева. На Житомирской трассе разразился масштабный пожар, а затем началась детонация и сильные взрывы.

По предварительным данным, дрон упал или попал на территорию местного предприятия. Премьер-министр Сергей Корецкий, комментируя чрезвычайное происшествие, заявил, что «Трагедия в Вишневом не стала уроком». Глава Кабмина призвал правоохранителей к «мгновенной и суровой реакции».

По данным ОВА, более 200 человек были эвакуированы с места масштабного пожара в Бучанском районе. Есть погибшие, но точное количество по состоянию на сегодняшнее утро до сих пор не известно.

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