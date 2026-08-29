Чорний дим видно з багатьох районів Києва: на Житомирській трасі від вечора вирує масштабна пожежа (відео)

Дим. / © Associated Press

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Передмістя Києва затягнуло густим чорним димом після атаки РФ, яка сталася напередодні увечері на Житомирській трасі. Очевидці повідомляють, що його видно з багатьох районів столиці.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали і жителі у Мережі.

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Пожежа, яка спалахнула після удару російського дрона на територію підприємства в селі Мила біля траси Київ-Чоп, не припиняється ще від учорашнього вечора. У районі атаки досі здіймається густий чорний дим.

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На відео, що з’явилися у Мережі, видно величезну хмару густого чорного диму, яка здіймається високо над житловим сектором, розходиться в різні боки та закриває небо.

Дата публікації 08:53, 29.08.26 Кількість переглядів 41 Київ накриває димом: у передмісті від вечора не вщухає пожежа — відео

Пожежа біля Житомирської траси — що відомо

Увечері 28 серпня дрони РФ атакували село Мила у Бучанському районі, яке розташоване менш ніж за 30 км від Києва. На Житомирській трасі спалахнула масштабна пожежа, а потім почалася детонація і сильні вибухи.

За попередніми даними, дрон впав або влучив на територію місцевого підприємства. Прем’єр-міністр Сергій Корецький, коментуючи надзвичайну подію, заявив, що «трагедія у Вишневому не стала уроком». Очільник Кабміну закликав правоохоронців до «миттєвої та суворої реакції».

За даними ОВА, понад 200 людей евакуювали з місця масштабної пожежі в Бучанському районі. Є загиблі, але точна кількість станом на сьогоднішній ранок досі не відома.

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