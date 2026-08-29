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- Київ
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Чорний дим видно з багатьох районів Києва: на Житомирській трасі від вечора вирує масштабна пожежа (відео)
Житомирську трасу огорнув чорний дим, адже потужна пожежа після атаки РФ не вщухає від вчорашнього вечора.
Передмістя Києва затягнуло густим чорним димом після атаки РФ, яка сталася напередодні увечері на Житомирській трасі. Очевидці повідомляють, що його видно з багатьох районів столиці.
Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали і жителі у Мережі.
Пожежа, яка спалахнула після удару російського дрона на територію підприємства в селі Мила біля траси Київ-Чоп, не припиняється ще від учорашнього вечора. У районі атаки досі здіймається густий чорний дим.
На відео, що з’явилися у Мережі, видно величезну хмару густого чорного диму, яка здіймається високо над житловим сектором, розходиться в різні боки та закриває небо.
Пожежа біля Житомирської траси — що відомо
Увечері 28 серпня дрони РФ атакували село Мила у Бучанському районі, яке розташоване менш ніж за 30 км від Києва. На Житомирській трасі спалахнула масштабна пожежа, а потім почалася детонація і сильні вибухи.
За попередніми даними, дрон впав або влучив на територію місцевого підприємства. Прем’єр-міністр Сергій Корецький, коментуючи надзвичайну подію, заявив, що «трагедія у Вишневому не стала уроком». Очільник Кабміну закликав правоохоронців до «миттєвої та суворої реакції».
За даними ОВА, понад 200 людей евакуювали з місця масштабної пожежі в Бучанському районі. Є загиблі, але точна кількість станом на сьогоднішній ранок досі не відома.