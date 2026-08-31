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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
128
Час на прочитання
2 хв

«Фантоми» уже на дорогах Києва та області: який вигляд вони мають та як ловлять водіїв-порушників (відео)

Автомобілі поліції без розпізнавальних знаків просто у потоці фіксуватимуть порушення та документуватимуть його. Штрафи приходитимуть у «Дію» або їх можна буде знайти на сайті МВС.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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"Фантоми" на дорогах України

«Фантоми» на дорогах України / © Олексій Білошицький

Відсьогодні, 31 серпня, на дороги Києва та Київської області виїхали автомобілі без розпізнавальних знаків — «Фантоми». Вони будуть ловити водіїв-порушників.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН Неллі Ковальська.

Куди приходитимуть штрафи

Спеціально обладнані машини поліції просто у потоці фіксуватимуть порушення та документуватимуть його. Штрафи можна знайти, зокрема, в застосунку «Дія» та через сервіси МВС.

Як ловитимуть порушників

Принцип дії обладнання фантому такий, що

  • відеокамери, подібні до звичних стаціонарних, але працюватимуть на ходу;

  • фіксуватимуть порушників, які рухаються і назустріч, і в смугах, по яких курсує «Фантом».

Крім автоматичного режиму, спецавтомобілі можуть фіксувати порушення ПДР неавтоматично. Для цього вони обладнані двома відеокамерами, які можуть записувати порушення, що відбуваються як попереду, так і позаду службового автомобіля.

Очільник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, що проєкт «Фантом» почав працювати ще у 21-му році, втім, через війну його згорнули. Тепер поновили, зокрема, і через резонансні ДТП останніх місяців. В подальшому проєкт буде розширено і на інші області.

© ТСН

«Фантоми» на дорогах — що відомо

Раніше повідомлялося, що спеціальні поліцейські автомобілі, так звані «фантоми», зовні майже не відрізняються від звичайних машин. Водночас вони обладнані сучасними системами автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму.

«Фантоми» оснащені системами контролю швидкості рухомих транспортних засобів. Вони можуть вимірювати швидкість як під час руху самого «фантома», так і коли службовий автомобіль перебуває у певному місці. Майже всі випадки перевищення швидкості фіксуватимуться автоматично, без зупинки автомобіля порушника.

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