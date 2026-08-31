«Фантоми» уже на дорогах Києва та області: який вигляд вони мають та як ловлять водіїв-порушників (відео)

«Фантоми» на дорогах України / © Олексій Білошицький

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Відсьогодні, 31 серпня, на дороги Києва та Київської області виїхали автомобілі без розпізнавальних знаків — «Фантоми». Вони будуть ловити водіїв-порушників.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН Неллі Ковальська.

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Куди приходитимуть штрафи

Спеціально обладнані машини поліції просто у потоці фіксуватимуть порушення та документуватимуть його. Штрафи можна знайти, зокрема, в застосунку «Дія» та через сервіси МВС.

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Як ловитимуть порушників

Принцип дії обладнання фантому такий, що

відеокамери, подібні до звичних стаціонарних, але працюватимуть на ходу;

фіксуватимуть порушників, які рухаються і назустріч, і в смугах, по яких курсує «Фантом».

Крім автоматичного режиму, спецавтомобілі можуть фіксувати порушення ПДР неавтоматично. Для цього вони обладнані двома відеокамерами, які можуть записувати порушення, що відбуваються як попереду, так і позаду службового автомобіля.

Очільник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, що проєкт «Фантом» почав працювати ще у 21-му році, втім, через війну його згорнули. Тепер поновили, зокрема, і через резонансні ДТП останніх місяців. В подальшому проєкт буде розширено і на інші області.

© ТСН

«Фантоми» на дорогах — що відомо

Раніше повідомлялося, що спеціальні поліцейські автомобілі, так звані «фантоми», зовні майже не відрізняються від звичайних машин. Водночас вони обладнані сучасними системами автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму.

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«Фантоми» оснащені системами контролю швидкості рухомих транспортних засобів. Вони можуть вимірювати швидкість як під час руху самого «фантома», так і коли службовий автомобіль перебуває у певному місці. Майже всі випадки перевищення швидкості фіксуватимуться автоматично, без зупинки автомобіля порушника.

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