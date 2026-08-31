"Тут усе розтрощено вщент": жителі села Мила розлючені на Путіна і тих, хто розташував зброю поблизу них

Руйнування у селі Мила на Київщині після російської атаки і вибухів / © Associated Press

Реклама

Після руйнівного удару по складу зброї поблизу Києва громадяни спрямовують гнів не лише на ворога, а й на тих, хто дозволив зберігати боєприпаси біля житлових будинків. Кількість загиблих зростає, а правоохоронці проводять розслідування.

Про це йдеться у статті The Guardian.

Реклама

Після удару російського реактивного дрона по складу боєприпасів у селі Мила, що приблизно за 25 км від центру Києва, минуло півтори доби. 61-річний охоронець Володимир показав журналістам наслідки атаки: спочатку провів їх повз сильно пошкоджений будинок своєї родини, де зірвано дах і вибито задні вікна, а потім через сад провів до місця удару приблизно за 300 м.

Реклама

Як і в багатьох українських селах та передмістях, садиба займає значну територію. Однак після вибухів теплиця перетворилася на руїни, город почорнів, а під ногами хрустить обвуглена земля. Знищено також кілька метрів виноградної лози. Водночас Володимир знайшов два вцілілих грона і передав їх журналістам.

Після тривалого обстрілу родина залишилася без електроенергії та водопостачання. Станом на 30 серпня кількість загиблих унаслідок інциденту зросла до 38 людей, ще четверо залишаються зниклими безвісти.

Хто відповідальний за вибухи у селі Мила?

Атака також загострила питання щодо розміщення складу боєприпасів поблизу житлової забудови. 65-річна місцева мешканка Віра переконана, що відповідальність лежить на тих, хто вирішив облаштувати склад саме в цьому місці.

«Ті, хто облаштував тут склад, винні. Тут живуть люди, це село. Не можна тримати щось подібне тут», — сказала жінка.

Реклама

Під час атаки Віра разом із сином Сергієм кілька годин провела у невеликому бункері неподалік будинку. За словами очевидців, після першого вибуху близько 20:00 пролунало від 30 до 50 наступних вибухів, а загалом обстріл тривав приблизно шість годин.

Сергій розповів, що до атаки вони навіть не здогадувалися про те, що в їхньому селі зберігали боєприпаси.

«Я думав, що там зберігалася гуманітарна допомога», — сказав чоловік.

Тепер сім’ї доведеться витратити чимало коштів і часу на прибирання та відновлення пошкодженого майна, хоча наразі їм фактично нічого відновлювати. Щоб зарядити телефон, Сергій використовує автомобільний акумулятор і перетворювач. Це єдине джерело електроенергії, яке залишилося в родини.

Реклама

За словами чоловіка, після завершення вибухів на подвір’ї знайшли корпус ракети від РСЗВ «Град». Крім того, там виявили «кілька мін і касетних боєприпасів». Усе це забрала команда, яка займається розмінуванням і очищенням території. Водночас біля входу до будинку досі лежить обгоріла коробка з кулями. Її нещодавно знайшли в іншій частині напівзруйнованої стелі, і наразі вона очікує на вилучення.

Жителі села Мила показали наслідки атаки і вибухів

Володимир показав, що залишилося від території за будинком. Через ліс, що прилягає до саду, проходить своєрідна стежка — смуга трави серед почорнілих ділянок, де вирували пожежі. У деяких місцях земля досі тліє, а подекуди видно вогонь. На землі лежать свіжі кулі та ящики з боєприпасами. Праворуч можна побачити підірвану протитанкову міну.

Далі ліс закінчується, і перед очима відкривається територія складу. Значна її частина зруйнована внаслідок бомбардування. Масштаб пошкоджень вражає. Навколо досі відчувається сірчистий запах, періодично лунають вибухи — ймовірно, це контрольовані підриви небезпечних предметів. Опівдні рятувальники, які працюють над розчищенням території, планують призупинити роботи через нову загрозу ударів безпілотниками.

У ніч атаки Володимир перебував на чергуванні на лісопильному підприємстві, розташованому неподалік складу. Після першого вибуху він не постраждав і одразу вирушив додому. Однак тепер професійне відчуття обов’язку змушує чоловіка знову повертатися на місце події.

«Я вже два дні приходжу сюди й повертаюся назад, щоб подивитися на цей попіл», — сказав він.

Серед 38 загиблих 30 осіб були мешканцями будинку для літніх людей, що неподалік складу боєприпасів. Українська спецслужба наразі розслідує обставини, за яких цей об’єкт опинився поруч із цивільною забудовою.

Удар по складу боєприпасів у Вишневому

Водночас подібний випадок стався не вперше за останні тижні. Російські війська вже завдавали ударів по складах боєприпасів, розташованих у невдалих із погляду безпеки місцях. Водночас Москва активно атакує складські об’єкти, тоді як Україна також завдає ударів по російській військовій логістиці.

Людмила також розповіла про інші подібні випадки, що сталися в Україні останнім часом. Її доросла донька була в будинку за кілька будівель від місця удару, коли в нього влучив безпілотник «Шахед». Вибух спричинив серйозні пошкодження — ударна хвиля вибила вікна, що виходили у напрямку складу.

За словами Людмили, схожий випадок стався на початку липня на околиці Києва.

«Подивіться, що тут відбувається. Тут усе розтрощено вщент. Вишневого [місце попереднього інциденту] їм було недостатньо, і десь іще теж щось сталося. Ні, вони скинули все це просто біля городів людей, просто під їхні двері», — розповіла жінка, наголошуючи, що навколо досі можна побачити боєприпаси, які ще не встигли прибрати.

Унаслідок удару по складу боєприпасів у Вишневому загинули дев’ятеро людей, ще 280 будинків зазнали пошкоджень. Після трагедії двох людей затримали за підозрою в тому, що вони допустили зберігання зброї у неналежному місці. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив 29 серпня, що аналогічна ситуація повторилася.

Нова трагедія сталася на тлі посилення російських атак по Києву. Водночас зростають і масштаби шкоди для цивільного населення через удари по продовольчих складах та об’єктах логістичної інфраструктури.

На запитання, кого Людмила вважає відповідальним за загибель людей і руйнування в Милій, жінка назвала двох винуватців: «Путін! А хто ще? І ті, хто облаштував тут склад».

Нагадаємо, внаслідок російського удару по селу Мила на Київщині загинули 38 людей. За даними очільника КОВА Миколи Калашника, пошкоджено 225 приватних будинків, 14 багатоповерхівок, а також соцоб’єкти та підприємства. На місці працюють рятувальники і вибухотехніки, після чого комісії почнуть фіксувати збитки для виплати компенсацій, на які уряд планує виділити кошти з резервного фонду.

Новини партнерів