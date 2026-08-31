"Здесь все разбито вдребезги": жители села Мила взбешены на Путина и тех, кто разместил оружие вблизи них

Разрушение в деревне Мила на Киевщине после российской атаки и взрывов / © Associated Press

Реклама

После разрушительного удара по складу оружия вблизи Киева граждане устремляют гнев не только на врага, но и на тех, кто разрешил хранить боеприпасы возле жилых домов. Число погибших растет, а правоохранители проводят расследование.

Об этом говорится в статье The Guardian.

Реклама

После удара российского реактивного дрона по складу боеприпасов в селе Мила, примерно в 25 км от центра Киева, прошло полтора суток. 61-летний охранник Владимир показал журналистам последствия атаки: сначала провел их мимо сильно поврежденного дома своей семьи, где сорвана крыша и выбиты задние окна, а затем через сад провел к месту удара примерно в 300 м.

Реклама

Как и во многих украинских селах и пригородах, усадьба занимает значительную территорию. Однако после взрывов теплица превратилась в руины, огород почернел, а под ногами хрустит обугленная земля. Уничтожено также несколько метров виноградной лозы. В то же время Владимир нашел два уцелевшие гроздья и передал их журналистам.

После продолжительного обстрела семья осталась без электроэнергии и водоснабжения. По состоянию на 30 августа количество погибших в результате инцидента возросло до 38 человек, еще четверо остаются пропавшими без вести.

Кто ответственен за взрывы в селе Мила?

Атака также обострила вопрос размещения склада боеприпасов вблизи жилой застройки. 65-летняя местная жительница Вера убеждена, что ответственность лежит на тех, кто решил обустроить склад именно в этом месте.

«Те, кто обустроил здесь склад, виноваты. Здесь живут люди, это село. Нельзя держать что-либо подобное здесь», — сказала женщина.

Реклама

Во время атаки Вера вместе с сыном Сергеем несколько часов провела в небольшом бункере возле дома. По словам очевидцев, после первого взрыва около 20:00 раздалось от 30 до 50 последующих взрывов, а в общей сложности обстрел длился примерно шесть часов.

Сергей рассказал, что до атаки они даже не догадывались, что в их селе хранили боеприпасы.

«Я думал, что там сохранялась гуманитарная помощь», — сказал мужчина.

Теперь семье придется потратить немало средств и времени на уборку и восстановление поврежденного имущества, хотя сейчас им фактически нечего восстанавливать. Чтобы зарядить телефон, Сергей использует автомобильный аккумулятор и преобразователь. Это единственный источник электроэнергии, оставшийся у семьи.

Реклама

По словам мужчины, после завершения взрывов во дворе нашли корпус ракеты от РСЗО «Град». Кроме того, там обнаружили «несколько мин и кассетных боеприпасов». Все это забрала команда, занимающаяся разминированием и очищением территории. В то же время у входа в дом до сих пор лежит обгоревшая коробка с пулями. Ее недавно нашли в другой части полуразрушенного потолка, и сейчас она ожидает изъятия.

Жители села Мила показали последствия атаки и взрывов

Владимир показал, что осталось от территории за домом. Через прилегающий к саду лес проходит своеобразная тропа — полоса травы среди почерневших участков, где бушевали пожары. В некоторых местах земля до сих пор тлеет, а кое-где виден огонь. На земле лежат свежие пули и ящики с боеприпасами. Справа можно увидеть взорванную противотанковую мину.

Далее лес заканчивается, и перед глазами открывается территория склада. Значительная ее часть разрушена в результате бомбардировки. Масштаб повреждений поражает. Вокруг все еще чувствуется серыстый запах, периодически раздаются взрывы — вероятно, это контролируемые подрывы опасных предметов. В полдень спасатели, работающие над расчисткой территории, планируют приостановить работы из-за новой угрозы ударов беспилотниками.

В ночь атаки Владимир находился на дежурстве на лесопильном предприятии, расположенном недалеко от склада. После первого взрыва он не пострадал и сразу отправился домой. Однако теперь профессиональное чувство долга заставляет мужчину снова возвращаться на место происшествия.

«Я уже два дня прихожу сюда и возвращаюсь назад, чтобы посмотреть на этот пепел», — сказал он.

Среди 38 погибших 30 человек были жителями дома престарелых, недалеко от склада боеприпасов. Украинская спецслужба расследует обстоятельства, при которых этот объект оказался рядом с гражданской застройкой.

Удар по складу боеприпасов в Вишневом

В то же время, подобный случай произошел не впервые за последние недели. Российские войска уже наносили удары по складам боеприпасов, расположенных в неудачных с точки зрения безопасности местах. В то же время Москва активно атакует складские объекты, тогда как Украина также наносит удары по российской военной логистике.

Людмила также рассказала о других подобных случаях, которые произошли в Украине в последнее время. Ее взрослая дочь была в доме в нескольких зданиях от места удара, когда в него попал беспилотник «Шахед». Взрыв нанес серьезные повреждения — ударная волна выбила выходящие в направлении склада окна.

По словам Людмилы, подобный случай произошел в начале июля на окраине Киева.

«Посмотрите, что здесь происходит. Здесь все разбито вдребезги. Вишневого [место предыдущего инцидента] им было недостаточно, и где-то еще что-то произошло. Нет, они сбросили все это прямо у огородов людей, прямо под их двери», — рассказала женщина, отмечая, что вокруг до сих пор можно увидеть боеприпасы, которые еще не успели убрать.

В результате удара по складу боеприпасов в Вишневом погибли девять человек, еще 280 домов получили повреждения. После трагедии двое людей были задержаны по подозрению в том, что они допустили хранение оружия в неположенном месте. В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил 29 августа, что аналогичная ситуация повторилась.

Новая трагедия произошла на фоне ужесточения российских атак по Киеву. В то же время растут и масштабы ущерба для гражданского населения из-за ударов по продовольственным складам и объектам логистической инфраструктуры.

На вопрос, кого Людмила считает ответственным за гибель людей и разрушения в Миле, женщина назвала двух виновников: «Путин! А кто еще? И те, кто обустроил здесь склад».

Напомним, в результате российского удара по селу Мила в Киевской области погибли 38 человек. По данным главы КОВА Николая Калашника, повреждены 225 частных домов, 14 многоэтажек, а также соцобъекты и предприятия. На месте работают спасатели и взрывотехники, после чего комиссии начнут фиксировать ущерб для выплаты компенсаций, на которые правительство планирует выделить средства из резервного фонда.

Новости партнеров