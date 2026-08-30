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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Известные супермаркеты Киева опустели после ударов РФ по складам: каких продуктов уже не хватает

В столичном NOVUS на отдельных локациях не хватает хлеба, картофеля, яблок, овсянки, а в АТБ уже ввели ограничение на количество некоторых товаров в одни руки.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Супермаркет АТБ

Супермаркет АТБ / © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

В крупных сетях магазинов Киева, в частности, NOVUS и АТБ, фиксируют нехватку отдельных продуктов после российских ударов по складам.

Видео пустых полок из магазинов публикует Киев24.

Как видно из кадров, у NOVUS на отдельных локациях не хватает хлеба, картофеля, яблок, овсянки, некоторых видов курятины и замороженных полуфабрикатов. Самая заметная ситуация с подсолнечным маслом — в некоторых магазинах его нет совсем.

Также в АТБ уже были введены ограничения на количество некоторых товаров в одни руки.

В то же время подчеркнем, что продуктов в столице достаточно. Речь идет именно о временной нехватке отдельных позиций.

Атаки РФ по складам — последние новости

Напомним, Россия всю ночь и день 27 августа атаковала Украину волнами, используя дроны и баллистику. Под ударом оказались склады и логистические центры крупных компаний. Среди них — «Фора», «Дом Игрушек», Comfy, «Аврора», Roshen и Varus.

А в Запорожье 27 августа в результате массированного российского удара полностью уничтожен известный ликероводочный завод «Хортица».

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