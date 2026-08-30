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- Киев
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Известные супермаркеты Киева опустели после ударов РФ по складам: каких продуктов уже не хватает
В столичном NOVUS на отдельных локациях не хватает хлеба, картофеля, яблок, овсянки, а в АТБ уже ввели ограничение на количество некоторых товаров в одни руки.
В крупных сетях магазинов Киева, в частности, NOVUS и АТБ, фиксируют нехватку отдельных продуктов после российских ударов по складам.
Видео пустых полок из магазинов публикует Киев24.
Как видно из кадров, у NOVUS на отдельных локациях не хватает хлеба, картофеля, яблок, овсянки, некоторых видов курятины и замороженных полуфабрикатов. Самая заметная ситуация с подсолнечным маслом — в некоторых магазинах его нет совсем.
Также в АТБ уже были введены ограничения на количество некоторых товаров в одни руки.
В то же время подчеркнем, что продуктов в столице достаточно. Речь идет именно о временной нехватке отдельных позиций.
Атаки РФ по складам — последние новости
Напомним, Россия всю ночь и день 27 августа атаковала Украину волнами, используя дроны и баллистику. Под ударом оказались склады и логистические центры крупных компаний. Среди них — «Фора», «Дом Игрушек», Comfy, «Аврора», Roshen и Varus.
А в Запорожье 27 августа в результате массированного российского удара полностью уничтожен известный ликероводочный завод «Хортица».