После мощного взрыва — густой дым и пламя: что происходит в Погребах под Киевом

Пожар после обстрела в Погребах под Киевом / © скриншот с видео

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Вечером в воскресенье, 30 августа, в селе Погребы Броварского района Киевской области произошел масштабный пожар, который, по сообщениям в соцсетях, мог возникнуть в результате очередной российской атаки. После взрыва над населенным пунктом поднялся густой столб дыма, а огонь охватил значительную площадь.

О пожаре сообщают местные жители и Telegram-каналы. Некоторые из них утверждают, что возгорание произошло в районе местного кафе.

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На опубликованных видеокадрах видно масштабный пожар в здании, а также обгоревшие и поврежденные автомобили.

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В то же время официальной информации о характере повреждений и причинах возгорания пока нет.

Информация о возможных пострадавших, масштабах разрушений и обстоятельствах возникновения пожара уточняется соответствующими службами.

Отметим, что в течение 30 августа российские войска неоднократно наносили удары по Киеву и Киевской области с помощью ударных беспилотников. В частности, в центре Киева обломки сбитых российских ударных беспилотников типа «Шахед» упали на территорию жилого комплекса.

Кроме того, в Фастовском и Вышгородском районах Киевской области в результате попадания и падения обломков российских беспилотников возникли пожары.

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