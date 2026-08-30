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- Киев
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После мощного взрыва — густой дым и пламя: что происходит в Погребах под Киевом
Информация о возможных пострадавших, масштабах разрушений и обстоятельствах возникновения пожара уточняется соответствующими службами.
Вечером в воскресенье, 30 августа, в селе Погребы Броварского района Киевской области произошел масштабный пожар, который, по сообщениям в соцсетях, мог возникнуть в результате очередной российской атаки. После взрыва над населенным пунктом поднялся густой столб дыма, а огонь охватил значительную площадь.
О пожаре сообщают местные жители и Telegram-каналы. Некоторые из них утверждают, что возгорание произошло в районе местного кафе.
На опубликованных видеокадрах видно масштабный пожар в здании, а также обгоревшие и поврежденные автомобили.
В то же время официальной информации о характере повреждений и причинах возгорания пока нет.
Информация о возможных пострадавших, масштабах разрушений и обстоятельствах возникновения пожара уточняется соответствующими службами.
Отметим, что в течение 30 августа российские войска неоднократно наносили удары по Киеву и Киевской области с помощью ударных беспилотников. В частности, в центре Киева обломки сбитых российских ударных беспилотников типа «Шахед» упали на территорию жилого комплекса.
Кроме того, в Фастовском и Вышгородском районах Киевской области в результате попадания и падения обломков российских беспилотников возникли пожары.