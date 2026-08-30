- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 87
- Время на прочтение
- 2 мин
Российский удар превратил село Мила в зону разрушений: фото и видео последствий
Спасатели и саперы продолжают обследовать территорию и проводить разминирование.
В селе Мила Бучанского района Киевской области в результате российского удара погибли 38 человек, а число поврежденных частных домов превысило 200. На данный момент речь идет о 225 поврежденных частных домовладениях и 14 многоквартирных домах.
Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
По его словам, он побывал на месте трагедии и пообщался с жителями, которые лишились родных и жилья.
«Сегодня я побывал на месте. Увидел масштабы разрушений и пообщался с людьми, которые потеряли близких и свои дома. Погибших не вернуть. Но мы должны поддержать тех, кто пережил эту трагедию, и помочь им восстановить разрушенное», — заявил Калашник.
Начальник КОВА подчеркнул, что информация о последствиях атаки носит оперативный характер и может измениться после завершения обследования территории.
По имеющимся данным, в целом повреждены 225 частных домовладений, 14 многоквартирных домов, а также социальные и административные учреждения, предприятия и торговые объекты.
Николай Калашник опубликовал фото и видео, на которых видны масштабы разрушений.
В настоящее время спасатели и саперы продолжают обследовать территорию и проводить разминирование.
По завершении этих работ комиссии должны приступить к фиксации повреждений, чтобы оценить ущерб, нанесенный каждому пострадавшему дому, и определить необходимый объем компенсаций.
«Нам необходимо оперативно провести оценку каждого пострадавшего дома, чтобы люди получили компенсации, а восстановительные работы начались без промедления», — отметил Калашник.
Он также сообщил, что на внеочередном заседании правительства планируется принять решение о выделении средств из резервного фонда на оказание помощи и выплату компенсаций пострадавшим в Бучанском районе.
«Люди не должны оставаться один на один с последствиями этой трагедии. Наша задача — быть рядом и как можно скорее вернуть им возможность жить в своих домах», — подчеркнул начальник КОВА.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первый удар в селе Мила Бучанского района пришелся на место хранения взрывчатых веществ. По его словам, это привело к масштабной детонации боеприпасов и дронов непосредственно рядом с мирными жителями.
Зеленский также отметил, что четверо человек после нападения до сих пор числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжаются.