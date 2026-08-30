Обломки "Шахеда" упали возле жилых домов в центре Киева: первые подробности атаки

Атака «шахидов» / © ТСН.ua

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В воскресенье, 30 августа, в центре Киева обломки сбитых российских ударных беспилотников типа «Шахед» упали на территорию жилого комплекса.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

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По данным КМВА, падение обломков зафиксировали в Печерском районе столицы. В настоящее время уточняется информация о возможных повреждениях зданий и количестве пострадавших.

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В КМВА отметили, что во время атаки в Киеве действовала противовоздушная оборона.

Жителей столицы призвали оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, поскольку угроза ударов беспилотников по-прежнему оставалась актуальной.

Другие последствия российского нападения на столицу в настоящее время выясняются.

По словам местных жителей, из-за длительных воздушных тревог и постоянных отбоев в Киеве торгово-развлекательный центр «Республика» 30 августа досрочно прекратил работу.

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Как сообщают очевидцы, охранник обходит посетителей и сообщает о закрытии, однако соответствующего объявления по громкой связи якобы не было.

Местные жители также отмечают, что информацию о приостановке работы ТРЦ следовало бы вывести на внешний экран, чтобы люди не ехали в комплекс на автомобилях.

Напомним, что 30 августа российские ударные беспилотники типа «Шахед» продолжают наносить удары по Киевской области. В результате вражеской атаки повреждены частные дома и автомобили, есть пострадавший.

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