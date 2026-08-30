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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1254
Час на прочитання
1 хв

Після потужного вибуху – густий дим і полум’я: що відбувається у Погребах під Києвом

Інформація про можливих постраждалих, масштаби руйнувань та обставини виникнення пожежі уточнюється профільними службами.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Пожежа після обстрілу у Погребах під Києвом

Пожежа після обстрілу у Погребах під Києвом / © скриншот з відео

Увечері в неділю, 30 серпня, у селі Погреби Броварського району Київської області сталася масштабна пожежа, яка, за повідомленнями у соцмережах, могла виникнути внаслідок чергової російської атаки. Після вибуху над населеним пунктом здійнявся густий стовп диму, а вогонь охопив значну площу.

Про пожежу повідомляють місцеві мешканці та Telegram-канали. Деякі з них стверджують, що загоряння сталося в районі місцевого кафе.

На оприлюднених відеокадрах видно масштабну пожежу в будівлі, а також обгорілі та пошкоджені автомобілі.

Водночас офіційної інформації про характер пошкоджень та причини займання наразі немає.

Інформація про можливих постраждалих, масштаби руйнувань та обставини виникнення пожежі уточнюється профільними службами.

Зазначимо, що протягом 30 серпня російські війська неодноразово атакували Київ та Київську область ударними безпілотниками. Зокрема, у центрі Києва уламки збитих російських ударних безпілотників типу «Шахед» упали на території житлового комплексу.

Крім того, у Фастівському та Вишгородському районах Київської області через влучання та падіння уламків російських безпілотників виникли пожежі.

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