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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
402
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Уламки "Шахеда" впали біля житлових будинків у центрі Києва: перші деталі атаки

Інформація щодо можливих пошкоджень будівель та постраждалих уточнюється.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Атака "Шахедів"

Атака "Шахедів" / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У неділю, 30 серпня, у центрі Києва уламки збитих російських ударних безпілотників типу «Шахед» упали на території житлового комплексу.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

За даними КМВА, падіння уламків зафіксували у Печерському районі столиці. Наразі інформація щодо можливих пошкоджень будівель та кількості постраждалих уточнюється.

У КМВА зазначили, що під час атаки в Києві працювала протиповітряна оборона.

Мешканців столиці закликали перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги, оскільки загроза ударних безпілотників залишалася актуальною.

Інші наслідки російської атаки на столицю наразі встановлюються.

За словами місцевих жителів, через тривалі повітряні тривоги та постійні відбої у Києві торгово-розважальний центр «Республіка» 30 серпня достроково припинив роботу.

Як повідомляють очевидці, охоронець обходить відвідувачів і повідомляє про закриття, однак відповідного оголошення через гучномовець нібито не було.

Місцеві жителі також звертають увагу, що інформацію про припинення роботи ТРЦ варто було б вивести на зовнішній екран, щоб люди не їхали до комплексу автомобілями.

Нагадаємо, 30 серпня російські ударні безпілотники типу «Шахед» продовжують атакувати Київську область. Унаслідок ворожої атаки пошкоджено приватні будинки та автомобілі, є постраждала людина.

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