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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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98
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Удар по Auchan під Києвом: що відомо про наслідки

У компанії підтвердили влучання у склад у Борисполі.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Атака "Шахедів"

Атака "Шахедів" / © tsn.ua

Унаслідок російської атаки в неділю, 30 серпня, було пошкоджено склад французької торговельної мережі Auchan у Борисполі Київської області.

Про це агентству «Інтерфакс-Україна» повідомили у компанії.

«Сьогодні було влучання в наш склад в Борисполі. Постраждалих, на щастя, немає», — заявили в Auchan.

Зазначається, що у цьому ж логістичному центрі розташований склад української мережі «Аврора».

У Dragon Capital агентству «Інтерфакс-Україна» також підтвердили, що пошкоджень зазнав логістичний комплекс East Gate Logistic.

За інформацією компанії, серед її співробітників постраждалих немає.

Нагадаємо, що російська атака 30 серпня спричинила пошкодження та руйнування й на інших об’єктах Київщини та столиці. Зокрема, у центрі Києва уламки збитих російських ударних безпілотників типу «Шахед» упали на території житлового комплексу.

Крім того, у Фастівському та Вишгородському районах Київської області через влучання та падіння уламків російських безпілотників виникли пожежі.

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