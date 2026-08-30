Російські "Шахеди" б'ють по приватних будинках під Києвом: що відомо

Атака "Шахедів" / © ТСН

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Російські ударні безпілотники типу «Шахед» продовжують атакувати Київську область. Унаслідок ворожої атаки пошкоджено приватні будинки та автомобілі, є постраждала людина.

Про це у неділю, 30 серпня, повідомила Київська обласна військова адміністрація.

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За даними КОВА, у Вишгородському районі внаслідок атаки було травмовано жінку. Вона отримала осколкове поранення шиї. Постраждалу доправили до місцевої лікарні, де їй надають необхідну медичну допомогу.

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Крім того, у Фастівському районі російські безпілотники пошкодили три приватні будинки та автомобілі. Ще один приватний будинок зазнав пошкоджень у Вишгородському районі.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що російські «Шахеди» влучили у приватні будинки в селі Віта-Поштова Фастівського району. Населений пункт розташований приблизно за 6–7 кілометрів на південь від Києва, поблизу Одеської траси.

На оприлюднених кадрах видно пожежу в одному з будинків. Споруда зазнала значних руйнувань.

Водночас інформація про наслідки атаки продовжує уточнюватися.

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Нагадаємо, раніше цього ж дня у соціальних мережах повідомляли, що у Києві загорілася будівля, де розташований офіс компанії з виробництва молочних продуктів та спеціалізованого харчування Danone.

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