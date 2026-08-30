Российские "Шахеды" бьют по частным домам под Киевом: что известно

Атака «шахидов» / © ТСН

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Российские ударные беспилотники типа «Шахед» продолжают наносить удары по Киевской области. В результате вражеской атаки повреждены частные дома и автомобили, есть пострадавшая.

Об этом в воскресенье, 30 августа, сообщила Киевская областная военная администрация.

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По данным КОВА, в Вышгородском районе в результате атаки была ранена женщина. Она получила осколочное ранение шеи. Пострадавшую доставили в местную больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

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Кроме того, в Фастовском районе российские беспилотники повредили три частных дома и автомобили. Еще один частный дом был поврежден в Вышгородском районе.

Местные Telegram-каналы сообщают, что российские «Шахеды» попали в частные дома в селе Вита-Поштова Фастовского района. Населённый пункт расположен примерно в 6–7 километрах к югу от Киева, недалеко от Одесской трассы.

На опубликованных кадрах виден пожар в одном из домов. Здание подверглось значительным разрушениям.

В то же время информация о последствиях атаки продолжает уточняться.

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Напомним, ранее в тот же день в социальных сетях появились сообщения о том, что в Киеве загорелось здание, в котором находится офис компании Danone, занимающейся производством молочных продуктов и специализированного питания.

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