«Это был столб огня на несколько этажей»: очевидцы рассказали страшные подробности атаки на Киев

Очевидцы об атаке на Киев 29 августа

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Россияне продолжают свой дроновый террор, в результате которого в Киеве постоянно раздается воздушная тревога и местами происходят «прилеты». 29 августа Киев подвергся массированной атаке российских реактивных БпЛА, в результате которой пострадали жители Оболонского района.

На месте удара россиян находится корреспондентка ТСН Валерия Ковалинская.

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Очевидцы рассказали об ударе россиян 29 августа по Киеву

«Да, я вчера услышала звук очень сильный, я думала, что прилетела ракета, но потом говорили, что беспилотник. Я из соседнего дома, на балкон начала смотреть, и я увидела пламя. И это были не просто какие-то языки пламени, а это был столб огня на несколько этажей. Я сейчас пришла посмотреть, вот упал беспилотник», — говорит жительница Оболони Дина.

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На месте коммунальщики убирают стекло и мусор, которые повлек за собой дрон. Взрыв дрона выбил почти все окна и разбил фасад дома. Во дворе — уничтожило авто.

В 12-этажке разгорелся пожар на 80 кв. м, который удалось ликвидировать. Пылали этажи со второго по пятый. Из этого дома спасатели передали в больницы троих раненых.

Фото: Последствия атаки на Оболони / Валерия Ковалинская

Фото: Последствия атаки на Оболони / Валерия Ковалинская

Фото: Последствия атаки на Оболони / Валерия Ковалинская

Фото: Последствия атаки на Оболони / Валерия Ковалинская

Фото: Последствия атаки на Оболони / Валерия Ковалинская

По сообщению городского главы Киева Виталия Кличко, 29 августа в результате атак на Киев погибла 2-летняя девочка. Ранены еще 12 жителей города.

По состоянию на утро 30 августа в больницах находятся двое пострадавших. Среди них — трехлетний мальчик.

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