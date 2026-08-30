Огонь в многоэтажке и пострадавшие: в ГСЧС рассказали о последствиях атаки на Киев

Россия атаковала Киев

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Вечером субботы, 29 августа, Киев подвергся массированной атаке российских реактивных БпЛА.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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По информации чрезвычайных ситуаций, последствия российской атаки зафиксировали в четырех районах столицы.

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Оболонский район: в результате попадания произошло возгорание со второго по пятый этаж 12-этажного жилого дома. Пожар на площади 80 кв. м ликвидировали. Трое пострадавших передали медикам.

Подольский район: зафиксировано попадание в нежилое здание. Тушение пожара продолжается.

Голосеевский район: возникло возгорание в административном здании. Пожар ликвидирован.

Деснянский район: на открытой территории загорелась трава на площади в 2 гектара. Ликвидация пожара продолжается.

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Спасатели продолжают работать на местах и ликвидировать последствия атаки.

Ранее сообщалось, что вечером 28 августа российская армия нанесла удар по предприятию вблизи Киева.

Мы ранее информировали, что вблизи Житомирской трассы на территории Киевской области раздался сильнейший взрыв, который мгновенно перерос в масштабный пожар.

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