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Житомирскую трассу снова открыли: ГСЧС сообщила о последствиях взрыва на Киевщине
Пиротехники проверили дорогу и близлежащую территорию и обезвредили обнаруженные взрывоопасные предметы.
Движение автотранспорта по Житомирской трассе после взрыва склада с боеприпасами в селе Мила на Киевщине полностью восстановлено.
Об этом вечером в субботу, 30 августа, сообщили в ГСЧС.
Как отметили чрезвычайники, пиротехники обследовали дорожное полотно и прилегающую к селу территорию, проверив ее на наличие взрывоопасных предметов.
Все обнаруженные опасные предметы обезвредили, после чего территорию дополнительно обследовали.
«Благодаря работе специалистов ГСЧС движение автотранспорта по Житомирской трассе возобновлено», — говорится в сообщении.
В то же время, спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрела в селе Мила. На месте удара работают спасатели и пиротехнические расчеты.
Одновременно идет тушение пожаров и разбор завалов.
Ранее сообщалось, что российский удар по селу Мила Бучанского района на Киевщине пришелся на место хранения взрывчатых веществ Сил обороны Украины, что повлекло за собой масштабную детонацию боеприпасов и дронов непосредственно рядом с гражданскими жителями.
Мы ранее информировали, что вблизи Житомирской трассы на территории Киевской области раздался сильнейший взрыв, который мгновенно перерос в масштабный пожар.