Житомирскую трассу снова открыли: ГСЧС сообщила о последствиях взрыва на Киевщине

Житомирская трасса

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Движение автотранспорта по Житомирской трассе после взрыва склада с боеприпасами в селе Мила на Киевщине полностью восстановлено.

Об этом вечером в субботу, 30 августа, сообщили в ГСЧС.

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Как отметили чрезвычайники, пиротехники обследовали дорожное полотно и прилегающую к селу территорию, проверив ее на наличие взрывоопасных предметов.

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Все обнаруженные опасные предметы обезвредили, после чего территорию дополнительно обследовали.

«Благодаря работе специалистов ГСЧС движение автотранспорта по Житомирской трассе возобновлено», — говорится в сообщении.

В то же время, спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрела в селе Мила. На месте удара работают спасатели и пиротехнические расчеты.

Одновременно идет тушение пожаров и разбор завалов.

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Ранее сообщалось, что российский удар по селу Мила Бучанского района на Киевщине пришелся на место хранения взрывчатых веществ Сил обороны Украины, что повлекло за собой масштабную детонацию боеприпасов и дронов непосредственно рядом с гражданскими жителями.

Мы ранее информировали, что вблизи Житомирской трассы на территории Киевской области раздался сильнейший взрыв, который мгновенно перерос в масштабный пожар.

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