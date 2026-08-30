ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
435
Час на прочитання
2 хв

«Це був стовп вогню на кілька поверхів»: очевидці розповіли страшні подробиці атаки на Київ

Масована дронова атака на Київ 29 серпня залишила по собі понівечені будинки та автомобілі. Очевидці розповіли ТСН, яким був момент удару на Оболоні.

Автори публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина Фото автора: Валерія Ковалінська Валерія Ковалінська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Очевидці про атаку на Київ 29 серпня

Очевидці про атаку на Київ 29 серпня

Росіяни продовжують свій дроновий терор, унаслідок якого в Києві постійно лунає повітряна тривога та місцями відбуваються «прильоти». 29 серпня Київ зазнав масованої атаки російських реактивних БпЛА, унаслідок якої постраждали жителі Оболонського району.

На місці удару росіян перебуває кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська.

Очевидці розповіли про удар росіян 29 серпня по Києву

«Так, я вчора почула звук дуже сильний, я думала, що прилетіла ракета, але потім казали, що безпілотник. Я з сусіднього будинку, на балкон почала дивитися, і я побачила полум’я. І це були не просто якісь язики полум’я, а це був такий стовп вогню на декілька поверхів. Я зараз прийшла подивитися, оце впав безпілотник», — каже жителька Оболоні Діна.

На місці комунальники прибирають скло та сміття, що спричинив дрон. Вибух дрона повибивав майже усі вікна та понівечив фасад будинку. У дворі — понищило автівки.

У 12-поверхівці розгорілася пожежа на 80 кв. м, яку вдалося ліквідувати. Палали поверхи з другого по п’ятий. З цього будинку рятувальники передали до лікарень трьох поранених.

Фото: Наслідки атаки на Оболоні / Валерія Ковалінська

Фото: Наслідки атаки на Оболоні / Валерія Ковалінська

Фото: Наслідки атаки на Оболоні / Валерія Ковалінська

Фото: Наслідки атаки на Оболоні / Валерія Ковалінська

Фото: Наслідки атаки на Оболоні / Валерія Ковалінська

Фото: Наслідки атаки на Оболоні / Валерія Ковалінська

Фото: Наслідки атаки на Оболоні / Валерія Ковалінська

Фото: Наслідки атаки на Оболоні / Валерія Ковалінська

Фото: Наслідки атаки на Оболоні / Валерія Ковалінська

Фото: Наслідки атаки на Оболоні / Валерія Ковалінська

За повідомленням міського голови Києва Віталія Кличка, 29 серпня унаслідок атак на Київ загинула 2-річна дівчинка. Поранені ще 12 мешканців міста.

Станом на ранок 30 серпня у лікарнях перебувають двоє постраждалих. Серед них — трирічний хлопчик.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie