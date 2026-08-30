«Це був стовп вогню на кілька поверхів»: очевидці розповіли страшні подробиці атаки на Київ

Очевидці про атаку на Київ 29 серпня

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Росіяни продовжують свій дроновий терор, унаслідок якого в Києві постійно лунає повітряна тривога та місцями відбуваються «прильоти». 29 серпня Київ зазнав масованої атаки російських реактивних БпЛА, унаслідок якої постраждали жителі Оболонського району.

На місці удару росіян перебуває кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська.

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Очевидці розповіли про удар росіян 29 серпня по Києву

«Так, я вчора почула звук дуже сильний, я думала, що прилетіла ракета, але потім казали, що безпілотник. Я з сусіднього будинку, на балкон почала дивитися, і я побачила полум’я. І це були не просто якісь язики полум’я, а це був такий стовп вогню на декілька поверхів. Я зараз прийшла подивитися, оце впав безпілотник», — каже жителька Оболоні Діна.

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На місці комунальники прибирають скло та сміття, що спричинив дрон. Вибух дрона повибивав майже усі вікна та понівечив фасад будинку. У дворі — понищило автівки.

У 12-поверхівці розгорілася пожежа на 80 кв. м, яку вдалося ліквідувати. Палали поверхи з другого по п’ятий. З цього будинку рятувальники передали до лікарень трьох поранених.

Фото: Наслідки атаки на Оболоні / Валерія Ковалінська

Фото: Наслідки атаки на Оболоні / Валерія Ковалінська

Фото: Наслідки атаки на Оболоні / Валерія Ковалінська

Фото: Наслідки атаки на Оболоні / Валерія Ковалінська

Фото: Наслідки атаки на Оболоні / Валерія Ковалінська

За повідомленням міського голови Києва Віталія Кличка, 29 серпня унаслідок атак на Київ загинула 2-річна дівчинка. Поранені ще 12 мешканців міста.

Станом на ранок 30 серпня у лікарнях перебувають двоє постраждалих. Серед них — трирічний хлопчик.

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