Житомирську трасу знову відкрили: ДСНС повідомила про наслідки вибуху на Київщині

Житомирська траса / © ДСНС

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Рух автотранспорту Житомирською трасою після вибуху складу з боєприпасами у селі Мила на Київщині повністю відновлено.

Про це ввечері в суботу, 30 серпня, повідомили у ДСНС.

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Як зазначили надзвичайники, піротехніки обстежили дорожнє полотно та прилеглу до села територію, перевіривши її на наявність вибухонебезпечних предметів.

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Усі виявлені небезпечні предмети знешкодили, після чого територію додатково обстежили.

«Завдяки роботі фахівців ДСНС рух автотранспорту Житомирською трасою відновлено», — йдеться у повідомленні.

Водночас рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу в селі Мила. На місці удару працюють рятувальники та піротехнічні розрахунки.

Одночасно триває гасіння пожеж та розбір завалів.

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Раніше повідомлялося, що російський удар по селу Мила Бучанського району на Київщині припав на місце зберігання вибухових речовин Сил оборони України, що спричинило масштабну детонацію боєприпасів і дронів безпосередньо поруч із цивільними жителями.

Ми раніше інформували, що поблизу Житомирської траси на території Київської області пролунав надзвичайно сильний вибух, який миттєво переріс у масштабну пожежу.

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