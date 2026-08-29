Вибухи у Києві лунають без зупину: РФ атакує столицю сотнями реактивних БпЛА

Переважну більшість дронів ворог спрямував у бік Києва / © tsn.ua

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У Києві лунали вибухи і оголошували повітряну тривогу. Це вже восьма повітряна тривога у столиці та області від початку доби.

Протягом дня 29 серпня — від 6:30 до 18:00 — противник атакував Україну 224 ударними БпЛА (більшість із них — реактивні), повідомили у Повітряних силах України у Telegram.

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«Переважну кількість дронів ворог спрямував у бік столиці України», — зазначили у ПС.

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За попередніми даними, протиповітряною обороною протягом дня збито/подавлено 199 ударних БпЛА.

Раніше у ЗСУ розкрили нову тактику РФ із застосуванням реактивних дронів. Росія застосовує психологічний терор за зразком Другої світової війни, запускаючи реактивні дрони невеликими групами для створення безперервної повітряної тривоги та виснаження населення.

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