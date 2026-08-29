Рятувальники працюють на межі можливостей: РФ завдала повторного удару по Київщині після нічної атаки

Наслідки повторного удару по Київщині 29 серпня / © ДСНС України

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На Київщині у суботу, 29 серпня, рятувальники ліквідовують наслідки повторної російської атаки.

Про це повідомляє ДСНС України у Telegram.

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Від самого ранку вогнеборці працюють на місцях ворожих обстрілів.

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Після нічної атаки ворог здійснив повторний удар, внаслідок якого виникли пожежі на логістичних об’єктах.

Наразі надзвичайники задіяні на кількох локаціях та ліквідовують масштабні пожежі.

Наслідки повторного удару по Київщині / © ДСНС України

Роботи тривають.

Наслідки повторного удару по Київщині 29 серпня / © ДСНС України

Наслідки повторного удару по Київщині 29 серпня / © ДСНС України

Наслідки повторного удару по Київщині 29 серпня / © ДСНС України

Наслідки повторного удару по Київщині 29 серпня / © ДСНС України

Наслідки повторного удару по Київщині 29 серпня / © ДСНС України

Наслідки повторного удару по Київщині 29 серпня / © ДСНС України

Наслідки повторного удару по Київщині 29 серпня / © ДСНС України

Наслідки повторного удару по Київщині 29 серпня / © ДСНС України

Раніше ми писали про те, що передмістя Києва затягнуло густим чорним димом після атаки РФ, яка сталася напередодні увечері на Житомирській трасі. Очевидці повідомляють, що його видно з багатьох районів столиці.

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Нагадаємо, 28 серпня дрони РФ атакували село Мила у Бучанському районі, яке розташоване менш ніж за 30 км від Києва. На Житомирській трасі спалахнула масштабна пожежа, а потім почалася детонація і сильні вибухи.

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