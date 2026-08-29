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- Київ
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Рятувальники працюють на межі можливостей: РФ завдала повторного удару по Київщині після нічної атаки
Після нічного обстрілу 29 серпня російські війська завдали повторного удару по Київській області, спричинивши масштабні пожежі на логістичних об’єктах.
На Київщині у суботу, 29 серпня, рятувальники ліквідовують наслідки повторної російської атаки.
Про це повідомляє ДСНС України у Telegram.
Від самого ранку вогнеборці працюють на місцях ворожих обстрілів.
Після нічної атаки ворог здійснив повторний удар, внаслідок якого виникли пожежі на логістичних об’єктах.
Наразі надзвичайники задіяні на кількох локаціях та ліквідовують масштабні пожежі.
Роботи тривають.
Раніше ми писали про те, що передмістя Києва затягнуло густим чорним димом після атаки РФ, яка сталася напередодні увечері на Житомирській трасі. Очевидці повідомляють, що його видно з багатьох районів столиці.
Нагадаємо, 28 серпня дрони РФ атакували село Мила у Бучанському районі, яке розташоване менш ніж за 30 км від Києва. На Житомирській трасі спалахнула масштабна пожежа, а потім почалася детонація і сильні вибухи.