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- Київ
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РФ безперервно атакує Київщину: загинула 14-річна дівчинка, є постраждалі
Російська атака забрала життя 14-річної дівчинки.
Зранку 29 серпня російські дрони атакували Бориспільський район Київської області. Загинула дитина. Є постраждалі.
Про це заявив очільник Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.
«У Бориспільському районі внаслідок атаки ворожих БпЛА загинула 14-річна дівчинка. Це ще одна жертва російського терору. У неї мало бути попереду ціле життя — мрії, плани, майбутнє», — наголосив чиновник.
За словами Ткаченка, у Бориспільському районі безпілотники пошкодили цивільні об’єкти. Втім, поки в ОВА деталей не розголошують.
Нагадаємо, увечері 28 серпня окупанти атакували Бучанський район Київщини. Після «прильотів» у селі Мила, що на Житомирській трасі недалеко від Києва, спалахнули сильні пожежі. Станом на сьогодні, повідомили в ОВА, відомо про майже 30 загиблих і десятки поранених місцевих мешканців.