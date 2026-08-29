РФ безперервно атакує Київщину: загинула 14-річна дівчинка, є постраждалі

"Шахед".

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Зранку 29 серпня російські дрони атакували Бориспільський район Київської області. Загинула дитина. Є постраждалі.

Про це заявив очільник Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

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«У Бориспільському районі внаслідок атаки ворожих БпЛА загинула 14-річна дівчинка. Це ще одна жертва російського терору. У неї мало бути попереду ціле життя — мрії, плани, майбутнє», — наголосив чиновник.

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За словами Ткаченка, у Бориспільському районі безпілотники пошкодили цивільні об’єкти. Втім, поки в ОВА деталей не розголошують.

Нагадаємо, увечері 28 серпня окупанти атакували Бучанський район Київщини. Після «прильотів» у селі Мила, що на Житомирській трасі недалеко від Києва, спалахнули сильні пожежі. Станом на сьогодні, повідомили в ОВА, відомо про майже 30 загиблих і десятки поранених місцевих мешканців.

Дата публікації 08:53, 29.08.26 Кількість переглядів 125 Київ накриває димом: у передмісті від вечора не вщухає пожежа — відео

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