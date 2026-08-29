РФ непрерывно атакует Киевщину: погибла 14-летняя девочка, есть пострадавшие

"Шахед".

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Утром 29 августа российские дроны атаковали Бориспольский район Киевской области. Погиб ребенок. Есть пострадавшие.

Об этом заявил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

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«В Бориспольском районе в результате атаки вражеских БПЛА погибла 14-летняя девочка. Это еще одна жертва российского террора. У нее предстояла целая жизнь — мечты, планы, будущее», — подчеркнул чиновник.

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По словам Ткаченко, в Бориспольском районе беспилотники повредили гражданские объекты. Впрочем, пока в ова деталей не разглашают.

Напомним, вечером 28 августа оккупанты атаковали Бучанский район Киевщины. После «прилетов» в селе Мила на Житомирской трассе недалеко от Киева вспыхнули сильные пожары. По состоянию на сегодняшний день, сообщили в ОВА, известно о почти 30 погибших и десятках раненых местных жителей.

Дата публикации 08:53, 29.08.26 Количество просмотров 122 Киев накрывает дымом: в пригороде с вечера не утихает пожар — видео

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