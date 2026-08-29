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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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804
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2 хв

Від ранку Росія атакує Київ: загинула 2-річна дівчинка, є постраждалі — усі деталі

Наслідки російської атаки фіксують у Голосіївському, Подільському і Оболонському районах Києва.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Київ.

Київ. / © Associated Press

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Від ранку російські БпЛА тероризують Київ. У столиці вже кілька разів оголошували повітряну тривогу. Наслідки фіксують у кількох районах. Загинула дитина. Є потерпілі.

Що відомо про атаку на столицю та її наслідки, повідомляє ТСН.ua.

Атака на Київ — потерпілі

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що від ранку в столиці травмовано п’ять осіб. Чотирьом потерпілим медики надали допомогу на місці, а 18-річну дівчину шпиталізували. Загинула дитина.

«У Києві померла 2-річна дівчинка, яка була поранена через падіння ворожого дрона, — повідомив мер.

Наслідки атаки

За даними мера Віталія Кличка і КМВА, наслідки атаки, яка розпочалася ще зранку, фіксують у Голосіївському, Подільському і Оболонському районах.

У Голосіївському районі виникла пожежа на покрівлі двоповерхової складської будівлі. Минулося без
постраждалих.

У Подільському районі наслідки атаки безпілотників сталися на кількох локаціях: дрон впав на територію нежитлової забудови, а також сталося влучання в нежитлову забудову.

За даними мерії, на Оболоні БпЛА впав на відкритій території. Втім, поруч з «прильотом» було пошкоджено приміщення кафе. Спочатку Кличко повідомляв, що медики надають допомогу пораненій дитині, але стало відомо, що дворічна дівчинка померла.

Як повідомлялося, близько 07:30 у Києві знову оголосили тривогу — менш ніж за пів години після завершення попередньої. Сталися перші вибухи. Влада заявила про роботу сил ППО.

Вночі російські війська вдарила по будинках у Києві. У Святошинському районі пошкоджено приватне житло, адміністративну будівлю, а також виникла пожежа у квартирі в одній із багатоповерхівок. Травми отримали дві людини.

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