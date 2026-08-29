Киев. / © Associated Press

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С утра российские БПЛА терроризируют Киев. В столице уже несколько раз объявляли воздушную тревогу. Последствия фиксируются в нескольких районах. Погиб ребенок. Есть потерпевшие.

Что известно об атаке на столицу и ее последствиях, сообщает ТСН.ua.

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Атака на Киев — пострадавшие

Мэр Виталий Кличко сообщил, что с утра в столице травмированы пять человек. Четверым пострадавшим медики оказали помощь на месте, а 18-летнюю девушку госпитализировали. Погиб ребенок.

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«В Киеве умерла 2-летняя девочка, которая была ранена из-за падения вражеского дрона, — сообщил мэр.

Последствия атаки

По данным мэра Виталия Кличко и КМВА, последствия начавшейся еще утром атаки фиксируют в Голосеевском, Подольском и Оболонском районах.

В Голосеевском районе возник пожар на кровле двухэтажного складского здания. Прошло без

пострадавших.

В Подольском районе последствия атаки беспилотников произошли на нескольких локациях: дрон упал на территорию нежилой застройки, а также произошло попадание в нежилую застройку.

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По данным мэрии, на Оболони БПЛА упал на открытой территории. Впрочем, рядом с прилетом было повреждено помещение кафе. Сначала Кличко сообщал, что медики оказывают помощь раненому ребенку, но стало известно, что двухлетняя девочка скончалась.

Как сообщалось, около 07:30 в Киеве снова объявили тревогу — менее чем через полчаса после завершения предыдущего. Произошли первые взрывы. Власти заявили о работе сил ПВО.

Ночью российские войска ударили по домам в Киеве . В Святошинском районе повреждено частное жилье, административное здание, а также возник пожар в квартире в одной из многоэтажек. Травмы получили два человека.

Дата публикации 12:16, 29.08.26 Количество просмотров 35 Очевидец о взрыве в Киевской области! Такого ужаса люди ещё не видели! Всё было в огне

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