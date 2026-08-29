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С утра Россия атакует Киев: погибла 2-летняя девочка, есть пострадавшие — все детали
Последствия российской атаки фиксируются в Голосеевском, Подольском и Оболонском районах Киева.
С утра российские БПЛА терроризируют Киев. В столице уже несколько раз объявляли воздушную тревогу. Последствия фиксируются в нескольких районах. Погиб ребенок. Есть потерпевшие.
Что известно об атаке на столицу и ее последствиях, сообщает ТСН.ua.
Атака на Киев — пострадавшие
Мэр Виталий Кличко сообщил, что с утра в столице травмированы пять человек. Четверым пострадавшим медики оказали помощь на месте, а 18-летнюю девушку госпитализировали. Погиб ребенок.
«В Киеве умерла 2-летняя девочка, которая была ранена из-за падения вражеского дрона, — сообщил мэр.
Последствия атаки
По данным мэра Виталия Кличко и КМВА, последствия начавшейся еще утром атаки фиксируют в Голосеевском, Подольском и Оболонском районах.
В Голосеевском районе возник пожар на кровле двухэтажного складского здания. Прошло без
пострадавших.
В Подольском районе последствия атаки беспилотников произошли на нескольких локациях: дрон упал на территорию нежилой застройки, а также произошло попадание в нежилую застройку.
По данным мэрии, на Оболони БПЛА упал на открытой территории. Впрочем, рядом с прилетом было повреждено помещение кафе. Сначала Кличко сообщал, что медики оказывают помощь раненому ребенку, но стало известно, что двухлетняя девочка скончалась.
Как сообщалось, около 07:30 в Киеве снова объявили тревогу — менее чем через полчаса после завершения предыдущего. Произошли первые взрывы. Власти заявили о работе сил ПВО.
Ночью российские войска ударили по домам в Киеве . В Святошинском районе повреждено частное жилье, административное здание, а также возник пожар в квартире в одной из многоэтажек. Травмы получили два человека.