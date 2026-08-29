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Спасатели работают на грани возможностей: РФ нанесла повторный удар по Киевщине после ночной атаки
После ночного обстрела 29 августа российские войска нанесли повторный удар по Киевской области, нанеся масштабные пожары на логистических объектах.
В Киевской области в субботу, 29 августа, спасатели ликвидируют последствия повторной российской атаки.
Об этом сообщает ГСЧС Украины в Telegram.
С самого утра пожарные работают на местах вражеских обстрелов.
После ночной атаки враг нанес повторный удар, в результате которого возникли пожары на логистических объектах.
В настоящее время чрезвычайники задействованы на нескольких локациях и ликвидируют масштабные пожары.
Работы продолжаются.
Ранее мы писали о том, что пригород Киева затянул густым черным дымом после атаки РФ, произошедшей накануне вечером на Житомирской трассе. Очевидцы сообщают, что он виден из многих районов столицы.
Напомним, 28 августа дроны РФ атаковали село Мила в Бучанском районе, которое расположено менее чем за 30 км от Киева. На Житомирской трассе разразился масштабный пожар, а затем началась детонация и сильные взрывы.