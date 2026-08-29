Спасатели работают на грани возможностей: РФ нанесла повторный удар по Киевщине после ночной атаки

Последствия повторного удара по Киевщине 29 августа / © ГСЧС Украины

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В Киевской области в субботу, 29 августа, спасатели ликвидируют последствия повторной российской атаки.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Telegram.

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С самого утра пожарные работают на местах вражеских обстрелов.

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После ночной атаки враг нанес повторный удар, в результате которого возникли пожары на логистических объектах.

В настоящее время чрезвычайники задействованы на нескольких локациях и ликвидируют масштабные пожары.

Наслідки повторного удару по Київщині / © ГСЧС Украины

Работы продолжаются.

Последствия повторного удара по Киевщине 29 августа / © ГСЧС Украины

Последствия повторного удара по Киевщине 29 августа / © ГСЧС Украины

Последствия повторного удара по Киевщине 29 августа / © ГСЧС Украины

Последствия повторного удара по Киевщине 29 августа / © ГСЧС Украины

Последствия повторного удара по Киевщине 29 августа / © ГСЧС Украины

Последствия повторного удара по Киевщине 29 августа / © ГСЧС Украины

Последствия повторного удара по Киевщине 29 августа / © ГСЧС Украины

Последствия повторного удара по Киевщине 29 августа / © ГСЧС Украины

Ранее мы писали о том, что пригород Киева затянул густым черным дымом после атаки РФ, произошедшей накануне вечером на Житомирской трассе. Очевидцы сообщают, что он виден из многих районов столицы.

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Напомним, 28 августа дроны РФ атаковали село Мила в Бучанском районе, которое расположено менее чем за 30 км от Киева. На Житомирской трассе разразился масштабный пожар, а затем началась детонация и сильные взрывы.

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