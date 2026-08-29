Дрон попал прямо на глазах: очевидец рассказал о взрывах и детонации под Киевом

Атака российских "Шахедов" / © tsn.ua

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Вечером 28 августа российская армия нанесла удар по предприятию в окрестностях Киева. Очевидец атаки, председатель общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея, рассказал подробности взрывов и пожара, возникшего после «прилета». По его словам, расположенные неподалеку жилые дома получили повреждения из-за ударной волны.

Об этом Кривошея сообщил в комментарии «Киев24».

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Он отметил, что сам живет примерно в 800 метрах от места удара. По словам очевидца, от более серьезных последствий его и соседей спасло расположение домов.

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«Нас спасло лишь то, что мы находимся на расстоянии, фактически в яме, и соседние дома тоже более или менее уцелели, просто ударная волна выбила там окна, двери, штукатурка осыпалась», — рассказал Кривошея.

Он добавил, что во время атаки дети находились в укрытии.

«Слава Богу, у нас есть подвал, и все дети были в подвале», — отметил очевидец.

«Прямо на наших глазах прилетел дрон»

Кривошея рассказал, что первый взрыв произошёл, когда он вместе с ребёнком проезжал мимо предприятия. По его словам, это произошло около 20:18.

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«В 20:18 мы проезжали с ребенком мимо предприятия — это не военное предприятие, — и когда прямо на наших глазах прилетел дрон, мы увидели взрыв, это был столб дыма», — сказал он.

Очевидец подчеркнул, что, по его информации, речь шла именно о попадании, а не о падении сбитого российского беспилотника. Рядом находились силы противовоздушной обороны, однако после того, как он задал им вопросы, Кривошея пришел к выводу, что дрон не был сбит.

«Это не было сбиванием ПВО, это был „прилет“», — отметил он.

После второго взрыва началась детонация

По словам Кривошеи, после первого удара примерно 15 минут взрывов не было. После этого он вернулся домой, где семья начала готовиться к возможному пребыванию в укрытии, поскольку атака на регион продолжалась.

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Впоследствии произошёл ещё один «удар», после которого раздался новый взрыв и пожар усилился. После этого, по словам очевидца, началась детонация.

«Был ещё один „прилет“ и ещё один взрыв, после чего разгорелся более сильный пожар, а затем началась детонация», — рассказал Кривошея.

Он предположил, что между первым попаданием и более масштабным пожаром мог пройти определенный промежуток времени.

«Я могу предположить, что первый запуск был не совсем точным, или, возможно, оно через некоторое время начало взрываться», — сказал очевидец.

Гибель главы общины

Кривошея также рассказал, что после первого «прилета» сразу вызвал полицию и позвонил главе Дмитровской громады Тарасу Дидичу. По словам очевидца, на тот момент чиновник уже знал о пожаре и сообщил, что к месту происшествия направляется пожарная служба.

«Я сразу вызвал полицию, как только они приехали, и позвонил председателю Тарасу Тарасовичу, который погиб. Мы ещё с ним поговорили, он говорит: „Я уже всё знаю, у нас пожарные (в Дмитровке есть пожарная подстанция), они поехали туда“», — рассказал Кривошея.

По его словам, ситуация была настолько напряженной, что происходящее напомнило ему первые месяцы полномасштабного вторжения.

«Я сразу почувствовал 2022 год»

Кривошея отметил, что ранее в этом районе уже были обстрелы, в частности в Капитановке, однако на этот раз ощущение опасности было гораздо сильнее.

«Вот даже когда происходили обстрелы, помните ситуацию в Капитановке, это здесь совсем рядом, где тогда проходила выставка, это всё в одной общине, то даже тогда не было так, как говорится, сильно страшно, как в этот раз», — сказал он.

По словам очевидца, во время нынешней атаки он вспомнил события 2022 года, когда местные жители готовились к возможному вторжению российских войск.

«По сути, я сразу почувствовал 2022 год», — отметил Кривошея.

Он также рассказал о погибшем главе громады Тарасе Дидыче, с которым, по его словам, познакомился именно в начале полномасштабного вторжения, когда в общине формировали подразделения территориальной обороны и готовились к обороне.

Что хранилось на предприятии

Кривошея особо подчеркнул, что не хочет делать поспешных выводов относительно предприятия, ставшего целью российского удара. По его словам, на территории находится значительное количество складских помещений, а сам объект с дороги практически не виден.

«Насколько я понимаю, он даже сам не знал, что там было такое предприятие. С дороги его не было видно, точно знаю», — рассказал очевидец, говоря о погибшем главе общины.

В то же время Кривошея заявил, что не хочет публично называть это предприятие, его арендаторов или говорить о том, что именно там могло храниться.

«Это должны установить правоохранительные органы, поэтому пока я не хочу никого обвинять», — подчеркнул он.

По его словам, местные жители хорошо знают эту территорию, однако окончательные выводы относительно характера объекта, причин возгорания и обстоятельств российского удара должны делать компетентные органы.

Взрывы под Киевом — что известно

Напомним, ранее очевидцы рассказали о масштабном пожаре, вызванном детонацией, который произошел 28 августа в результате падения российского дрона на территории предприятия в селе Мила Киевской области.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по меньшей мере 27 человек погибли в результате российского удара по предприятию в селе Мила Киевской области и последующей детонации.

Следователи Национальной полиции и Службы безопасности Украины проводят досудебное расследование; возбуждено уголовное дело по статье о служебной халатности.

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