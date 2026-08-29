Масштабная проверка укрытий в Киеве: сколько миллиардов выделили на защиту столицы

Укрытие / © Associated Press

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В Киеве проверяют более 4 тысяч укрытий из-за длительных атак и роста потребности в защите.

Об этом сообщил в эфире Київ24 депутат Киевского городского совета от фракции УДАР Владимир Бондаренко.

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«В столице в этом году на ремонт укрытий было выделено 1,1 млрд грн, а районы должны использовать эти средства для улучшения фонда защитных сооружений», — сказал депутат.

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Бондарнко отмтил, что больше всего укрытий сейчас в Дарницком районе — около 600, тогда как в Деснянском их вдвое меньше.

«Из-за длительных воздушных тревог город также готовит укрытие в учебных заведениях для нового учебного года», — отметил он.

Ранее мы писали, что в Киеве годами не могут наладить строительство новых укрытий, хотя средства на это выделяют. В Киевсовете объяснили ТСН.ua, что у города нет полномочий непосредственно проводить тендеры на строительство или заставлять районные администрации устанавливать защитные сооружения.

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