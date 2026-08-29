Дрон влучив просто на очах: очевидець розповів про вибухи та детонацію під Києвом

Атака російських "Шахедів" / © tsn.ua

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Увечері 28 серпня російська армія завдала удару по підприємству поблизу Києва. Очевидець атаки, голова громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея, розповів подробиці вибухів та пожежі, яка виникла після «прильоту». За його словами, розташовані неподалік житлові будинки зазнали пошкоджень через ударну хвилю.

Про це Кривошея повідомив у коментарі «Київ24».

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Він зазначив, що сам живе приблизно за 800 метрів від місця удару. За словами очевидця, від серйозніших наслідків його та сусідів урятувало розташування будинків.

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«Нас просто врятувало тільки те, що ми на відстані, знаходимося в ямі фактично, і сусідні будинки теж більш-менш вціліли, тільки просто ударною хвилею повибивало там вікна, там двері, штукатурка осипалася», — розповів Кривошея.

Він додав, що під час атаки діти перебували в укритті.

«Слава Богу, у нас є підвал, і всі діти були в підвалі», — зазначив очевидець.

«Прямо на наших очах прилетів дрон»

Кривошея розповів, що перший вибух стався, коли він разом із дитиною проїжджав неподалік підприємства. За його словами, це сталося близько 20:18.

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«О 20.18 ми проїжджали з дитиною біля підприємства, це не військове підприємство, і коли прямо на наших очах прилетів дрон, ми побачили вибух, це був стовп диму», — сказав він.

Очевидець наголосив, що, за його інформацією, йшлося саме про влучання, а не про падіння збитого російського безпілотника. Поруч перебували сили протиповітряної оборони, однак після запитань до них Кривошея дійшов висновку, що дрон не був збитий.

«Це не було збиття ППО, це був „приліт“», — зазначив він.

Після другого вибуху почалася детонація

За словами Кривошеї, після першого удару приблизно 15 хвилин вибухів не було. Після цього він повернувся додому, де родина почала готуватися до можливого перебування в укритті, оскільки атака на регіон тривала.

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Згодом стався ще один «приліт», після якого стався новий вибух і посилилася пожежа. Після цього, за словами очевидця, почалася детонація.

«Був ще один „приліт“ і ще один вибух, і після нього почалася сильніша пожежа, після цього вже почалася детонація», — розповів Кривошея.

Він припустив, що між першим влучанням і масштабнішою пожежею міг бути певний часовий проміжок.

«Я можу припустити, що перший приліт був не зовсім точний, або, можливо, воно через певний час почало детонувати», — сказав очевидець.

Загибель голови громади

Кривошея також розповів, що після першого «прильоту» одразу викликав поліцію та зателефонував голові Дмитрівської громади Тарасу Дідичу. За словами очевидця, на той момент посадовець уже знав про пожежу та повідомив, що до місця події прямує пожежна служба.

«Я відразу викликав поліцію, після першого „прильоту“, і подзвонив голові Тарасу Тарасовичу, який загинув. Ми ще з ним поговорили, він каже: „Я вже все знаю, в нас пожежна (в Дмитрівці є пожежна підстанція), вони поїхали туди“», — розповів Кривошея.

За його словами, ситуація була настільки напруженою, що події нагадали йому перші місяці повномасштабного вторгнення.

«Я відчув відразу 2022 рік»

Кривошея зазначив, що раніше в цьому районі вже були прильоти, зокрема в Капітанівці, однак цього разу відчуття небезпеки було значно сильнішим.

«От навіть коли були прильоти, пам’ятаєте ситуацію в Капітанівці, це тут зовсім поруч, де була виставка тоді, це все в одній громаді, то навіть тоді не було так, як то кажуть, сильно лячно, як цього разу», — сказав він.

За словами очевидця, під час нинішньої атаки він згадав події 2022 року, коли місцеві мешканці готувалися до можливого приходу російських військ.

«Фактично, я відчув відразу 2022 рік», — зазначив Кривошея.

Він також розповів про загиблого голову громади Тараса Дідича, з яким, за його словами, познайомився саме на початку повномасштабного вторгнення, коли в громаді формували підрозділи територіальної оборони та готувалися до оборони.

Що зберігали на підприємстві

Кривошея окремо наголосив, що не хоче робити передчасних висновків щодо підприємства, яке стало ціллю російського удару. За його словами, територія має значну кількість складських приміщень, а сам об’єкт із дороги практично не проглядається.

«Я так розумію, що він навіть сам не знав, що там було таке підприємство. З дороги його видно не було, точно знаю», — розповів очевидець, говорячи про загиблого голову громади.

Водночас Кривошея заявив, що не хоче публічно називати можливе підприємство, його орендарів або говорити про те, що саме там могло зберігатися.

«Це мають встановити правоохоронні органи, тому поки когось звинувачувати я не хочу», — наголосив він.

За його словами, місцеві мешканці добре знають цю територію, однак остаточні висновки щодо характеру об’єкта, причин займання та обставин російського удару мають робити компетентні органи.

Вибухи під Києвом — що відомо

Нагадаємо, раніше очевидці розповіли про масштабну пожежу через детонацію, яка виникла 28 серпня внаслідок падіння російського дрона на території підприємства в селі Мила на Київщині.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що щонайменше 27 людей загинули внаслідок російської атаки на підприємство в селі Мила на Київщині та подальшої детонації.

Слідчі Нацполіції та Служби безпеки України проводять досудове розслідування, відкрито кримінальне провадження за статтею про службову недбалість.

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