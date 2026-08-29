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- Київ
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Масштабна перевірка укриттів у Києві: скільки мільярдів виділили на захист столиці
У Києві розпочали масштабну інспекцію понад чотирьох тисяч захисних споруд і шкільних укриттів, на ремонт та облаштування яких у столиці виділили 1,1 мільярда гривень.
У Києві перевіряють понад 4 тисячі укриттів через тривалі атаки та зростання потреби у захисті.
Про це повідомив в етері Київ24 депутат Київської міської ради від фракції УДАР Володимир Бондаренко.
«У столиці цього року на ремонт укриттів виділили 1,1 млрд грн, а райони мають використовувати ці кошти для покращення фонду захисних споруд», — сказав депутат.
Бондаренко зазначив, що найбільше укриттів зараз у Дарницькому районі — близько 600, тоді як у Деснянському їх удвічі менше.
«Через тривалі повітряні тривоги місто також готує укриття в закладах освіти для нового навчального року», — зауважив він.
Раніше ми писали, що у Києві роками не можуть налагодити будівництво нових укриттів, хоча кошти на це виділяють. У Київраді пояснили ТСН.ua, що місто не має повноважень безпосередньо проводити тендери на будівництво чи змушувати районні адміністрації встановлювати захисні споруди.