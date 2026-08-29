Тікали крізь вибухи на авто з розбитим склом: у селі Мила родина з дитиною дивом врятувалася

Зруйнований будинок у селі Мила / © Instagram Руслани Сидоренко

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Після російської атаки на підприємство біля села Мила Київської області родині місцевих мешканців довелося терміново евакуюватися із власного будинку, який загорівся внаслідок удару та подальших вибухів. Дивом ніхто з родини не постраждав, однак будинок і все майно були знищені.

Про це повідомила мешканка села Мила Руслана Сидоренко в Instagram, опублікувавши відео пережитої родиною евакуації.

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На кадрах видно, як Руслана разом із чоловіком і дитиною спочатку ховається у підвалі власного будинку під час детонації після російської атаки.

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На відео чути потужні вибухи та видно спалахи.

Через пожежу і сильне задимлення перебувати всередині будинку ставало дедалі важче — дим заважав родині дихати.

Згодом чоловік Руслани помітив, що будинок загорівся. Вогонь охопив дах, після чого сім’я була змушена залишити оселю.

На наступних кадрах родина вже евакуюється автомобілем. Машина має розбите лобове скло та інші пошкодження, однак сім’я змушена їхати на ній через небезпеку, яка зберігається в селі.

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Дорогою автомобіль проїжджає вулицями Мили, де продовжують вибухати боєприпаси. Особливо налякана дитина, яка під час проїзду небезпечної ділянки постійно повторює: «Боже, дякую!».

Пізніше Руслана Сидоренко подякувала всім, хто запропонував родині допомогу та підтримав її після трагедії. Вона наголосила, що родині дивом вдалося вибратися неушкодженою, однак вони втратили житло, особисті речі та документи.

«Друзі, дякую всім, хто пропонує допомогу і просто підтримує. Ми чудом вибрались не ушкоджені. На жаль, будинку і всіх речей і документів більше нема», — написала мешканка Мили.

Як повідомлялося раніше, російська атака призвела до масштабної пожежі та детонації вибухонебезпечних предметів на території підприємства біля села Мила. Вибухова хвиля також пошкодила розташовані неподалік житлові будинки. Ситуація змусила місцевих мешканців залишати свої оселі, рятуючись від вогню та повторних вибухів.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголосив на неприпустимості розміщення вибухових речовин поруч із цивільними після того, як російський удар по складу боєприпасів у селі Мила спричинив масштабну детонацію.

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