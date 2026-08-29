Бежали сквозь взрывы на машине с разбитым стеклом: в селе Мила семья с ребенком чудом спаслась

Разрушенный дом в селе Мила

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После российского удара по предприятию возле села Мила Киевской области семье местных жителей пришлось срочно эвакуироваться из собственного дома, который загорелся в результате удара и последующих взрывов. Чудом никто из семьи не пострадал, однако дом и все имущество были уничтожены.

Об этом сообщила жительница села Мила Руслана Сидоренко в Instagram, опубликовав видео об эвакуации, которую пережила её семья.

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На кадрах видно, как Руслана вместе с мужем и ребенком сначала укрывается в подвале собственного дома во время взрыва, произошедшего после российской атаки.

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На видео слышны мощные взрывы и видны вспышки.

Из-за пожара и сильного задымления находиться внутри дома становилось всё труднее — дым мешал семье дышать.

Впоследствии муж Русланы заметил, что дом загорелся. Огонь охватил крышу, после чего семья была вынуждена покинуть дом.

На следующих кадрах семья уже эвакуируется на автомобиле. У машины разбито лобовое стекло и есть другие повреждения, однако семья вынуждена ехать на ней из-за сохраняющейся в селе опасности.

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По дороге автомобиль проезжает по улицам Милы, где продолжают взрываться боеприпасы. Особенно напуган ребёнок, который во время проезда опасного участка постоянно повторяет: «Боже, спасибо!».

Позже Руслана Сидоренко поблагодарила всех, кто предложил семье помощь и поддержал её после трагедии. Она подчеркнула, что семье чудом удалось выбраться невредимой, однако они лишились жилья, личных вещей и документов.

«Друзья, спасибо всем, кто предлагает помощь и просто поддерживает. Мы чудом выбрались целыми и невредимыми. К сожалению, дома, всех вещей и документов больше нет», — написала жительница Милы.

Как сообщалось ранее, российская атака привела к масштабному пожару и детонации взрывоопасных предметов на территории предприятия возле села Мила. Взрывная волна также повредила расположенные неподалеку жилые дома. Ситуация вынудила местных жителей покидать свои дома, спасаясь от огня и повторных взрывов.

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Напомним, президент Владимир Зеленский подчеркнул недопустимость размещения взрывчатых веществ рядом с гражданским населением после того, как российский удар по складу боеприпасов в селе Мила привел к масштабной детонации.

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