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- Киев
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Бежали сквозь взрывы на машине с разбитым стеклом: в селе Мила семья с ребенком чудом спаслась
Семья с ребёнком сначала пряталась в подвале собственного дома, а затем была вынуждена бежать на машине, несмотря на взрывы в селе.
После российского удара по предприятию возле села Мила Киевской области семье местных жителей пришлось срочно эвакуироваться из собственного дома, который загорелся в результате удара и последующих взрывов. Чудом никто из семьи не пострадал, однако дом и все имущество были уничтожены.
Об этом сообщила жительница села Мила Руслана Сидоренко в Instagram, опубликовав видео об эвакуации, которую пережила её семья.
На кадрах видно, как Руслана вместе с мужем и ребенком сначала укрывается в подвале собственного дома во время взрыва, произошедшего после российской атаки.
На видео слышны мощные взрывы и видны вспышки.
Из-за пожара и сильного задымления находиться внутри дома становилось всё труднее — дым мешал семье дышать.
Впоследствии муж Русланы заметил, что дом загорелся. Огонь охватил крышу, после чего семья была вынуждена покинуть дом.
На следующих кадрах семья уже эвакуируется на автомобиле. У машины разбито лобовое стекло и есть другие повреждения, однако семья вынуждена ехать на ней из-за сохраняющейся в селе опасности.
По дороге автомобиль проезжает по улицам Милы, где продолжают взрываться боеприпасы. Особенно напуган ребёнок, который во время проезда опасного участка постоянно повторяет: «Боже, спасибо!».
Позже Руслана Сидоренко поблагодарила всех, кто предложил семье помощь и поддержал её после трагедии. Она подчеркнула, что семье чудом удалось выбраться невредимой, однако они лишились жилья, личных вещей и документов.
«Друзья, спасибо всем, кто предлагает помощь и просто поддерживает. Мы чудом выбрались целыми и невредимыми. К сожалению, дома, всех вещей и документов больше нет», — написала жительница Милы.
Как сообщалось ранее, российская атака привела к масштабному пожару и детонации взрывоопасных предметов на территории предприятия возле села Мила. Взрывная волна также повредила расположенные неподалеку жилые дома. Ситуация вынудила местных жителей покидать свои дома, спасаясь от огня и повторных взрывов.
Напомним, президент Владимир Зеленский подчеркнул недопустимость размещения взрывчатых веществ рядом с гражданским населением после того, как российский удар по складу боеприпасов в селе Мила привел к масштабной детонации.