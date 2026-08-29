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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Взрывы в Киеве раздаются без остановки: РФ атакует столицу сотнями реактивных БпЛА

Российские войска устроили бесконечную воздушную атаку на Киев, выпустив по Украине более 200 ударных дронов и вызвав уже восьмую тревогу в столице.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Подавляющее большинство дронов враг направил в сторону Киева

Подавляющее большинство дронов враг направил в сторону Киева / © tsn.ua

В Киеве раздавались взрывы и объявляли воздушную тревогу. Это уже восьмая воздушная тревога в столице и области с начала суток.

В течение дня 29 августа — с 6:30 до 18:00 — противник атаковал Украину 224 ударными БпЛА (большинство из них — реактивные), сообщили в Воздушных силах Украины в Telegram.

«Преимущественное количество дронов враг направил в сторону столицы Украины», — отметили в ВС.

По предварительным данным, противовоздушной обороной в течение дня сбито/подавлено 199 ударных БпЛА.

Ранее в ВСУ раскрыли новую тактику РФ с применением реактивных дронов. Россия применяет психологический террор по образцу второй мировой войны, запуская реактивные дроны небольшими группами для создания непрерывной воздушной тревоги и истощения населения.

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