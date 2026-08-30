Росія виснажує Київ постійними атаками: експерти назвали, що стоїть за новою тактикою Кремля

Ворог атакує Київ / © Getty Images

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Росія раптово суттєво збільшила частоту та тривалість атак на Київ.

Як пише TWZ, така тактика відрізняється від традиційних для Росії масованих обстрілів, під час яких за короткий проміжок часу запускають велику кількість ракет і безпілотників, намагаючись перевантажити українську оборону та завдати якомога більшої шкоди.

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Натомість Москва, схоже, зміщує акцент із масштабності одночасного удару на його частоту. Це може свідчити про перехід до стратегії, метою якої є виснаження українців, порушення роботи торгівлі та поступове виснаження ресурсів ППО.

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«Знову й знову протягом дня лунали сирени, оскільки Росія запускала дрони невеликими групами в бік української столиці. Загалом Київ провів 872 хвилини — майже 15 годин — під повітряною тривогою того дня», — зазначило Міністерство закордонних справ України.

За наявними даними, це була найбільша кількість повітряних тривог, яких зазнав Київ від перших днів повномасштабної війни. Попередній рекорд зафіксували 1 березня 2022 року — тоді в столиці повітряну тривогу оголошували 12 разів протягом доби.

Крім того, «до ранку 28 серпня в столиці пролунало ще вісім повітряних тривог, оскільки російські сили продовжували атакувати Київ та прилеглі райони протягом ночі».

Росія намагається виснажити українське населення

Ірина Терех, генеральний директор компанії Fire Point, яка виробляє дрони FP-1 і FP-2, а також потужні крилаті ракети «Фламінго», припустила, що Росія намагається підірвати волю українців до опору.

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«Ворог давно застосовує цю тактику у прифронтових містах, випалюючи землю й будь-які шанси на нормальне життя. Його мета — змусити нас опустити руки у відчаї. Змусити нас шукати винних серед своїх», — заявила вона.

Терех додала, що таким чином Росія прагне посіяти розбрат серед українців та не залишити їм можливості відчути радість навіть від звичайних життєвих подій чи успіхів на фронті.

«Змусити нас гризтися зі своїми. Змусити нас дивитися в майбутнє примруженими очима. Не залишити жодної хвилини, коли доречно чимось радіти: від маленьких життєвих радощів до наших успіхів на фронті. Дозволити виснаженню перемогти», — наголосила вона.

Колишній високопоставлений український військовий офіцер висловив схожу оцінку. Водночас він припустив, що така тактика врешті може дати протилежний результат і зіграти проти Москви.

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«Вони хочуть чинити постійний тиск на населення і посіяти страх втратити життя, посилити голод, деморалізувати населення, посіяти паніку тощо», — зазначив він.

На його думку, Росія не зможе досягти таких стратегічних цілей.

«Я вважаю, що вони не досягнуть таких стратегічних цілей. Занадто пізно. Це може мати зворотний ефект: більше ненависті, більше агресії та злості щодо росіян», — додав колишній військовий.

Відставний офіцер також припустив, що нинішнє різке збільшення інтенсивності російських атак може бути частиною ескалації, якою нещодавно погрожував кремлівський диктатор Путін.

Раніше повідомлялося, що ворог завдавав ударів дронами та ракетами, внаслідок чого загинули десятки людей, є численні поранені, пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура.

Ми раніше інформували, що армія РФ вдарила по Києву. У Святошинському районі пошкоджено будинки, зайнялася одна з квартир. Є травмовані.

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