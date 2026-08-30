Россия истощает Киев постоянными атаками: эксперты назвали, что стоит за новой тактикой Кремля

Враг атакует Киев / © Getty Images

Реклама

Россия внезапно существенно увеличила частоту и продолжительность атак на Киев.

Как пишет TWZ, такая тактика отличается от традиционных для России массированных обстрелов, во время которых за короткий промежуток времени запускают большое количество ракет и беспилотников, пытаясь перегрузить украинскую оборону и нанести как можно больший ущерб.

Реклама

Москва, похоже, смещает акцент из масштабности одновременного удара на его частоту. Это может свидетельствовать о переходе к стратегии, целью которой является истощение украинцев, нарушение работы торговли и постепенное истощение ресурсов ПВО.

Реклама

«Снова и снова в течение дня звучали сирены, поскольку Россия запускала дроны небольшими группами в сторону украинской столицы. В целом Киев провел 872 минуты — почти 15 часов — под воздушной тревогой того дня», — отметило Министерство иностранных дел Украины.

По имеющимся данным, это было наибольшее количество воздушных тревог, которые испытал Киев с первых дней полномасштабной войны. Предыдущий рекорд зафиксировали 1 марта 2022 — тогда в столице воздушную тревогу объявляли 12 раз в сутки.

Кроме того, «до утра 28 августа в столице прозвучало еще восемь воздушных тревог, поскольку российские силы продолжали атаковать Киев и близлежащие районы ночью».

Россия пытается истощить украинское население

Ирина Терех, генеральный директор компании Fire Point, производящей дроны FP-1 и FP-2, а также мощные крылатые ракеты Фламинго, предположила, что Россия пытается подорвать волю украинцев к сопротивлению.

Реклама

«Враг давно применяет эту тактику в прифронтовых городах, выжигая землю и любые шансы на нормальную жизнь. Его цель — заставить нас опустить руки в отчаянии. Заставить нас искать виновных среди своих», — заявила она.

Терех добавила, что таким образом Россия стремится посеять раздор среди украинцев и не оставить им возможности испытать радость даже от обычных жизненных событий или успехов на фронте.

«Заставить нас грызться со своими. Заставить нас смотреть в будущее прищуренными глазами. Не оставить ни минуты, когда уместно чем-то радоваться: от маленьких жизненных радостей до наших успехов на фронте. Разрешить истощению победить», — подчеркнула она.

Бывший высокопоставленный украинский военный офицер высказал схожую оценку. В то же время он предположил, что такая тактика может дать противоположный результат и сыграть против Москвы.

Реклама

«Они хотят оказывать постоянное давление на население и посеять страх потерять жизнь, усилить голод, деморализовать население, посеять панику и т.д.», — отметил он.

По его мнению, Россия не сможет добиться таких стратегических целей.

«Я считаю, что они не достигнут таких стратегических целей. Слишком поздно. Это может иметь обратный эффект: больше ненависти, больше агрессии и злобы по отношению к россиянам», — добавил бывший военный.

Отставной офицер также предположил, что нынешнее резкое увеличение интенсивности российских атак может являться частью эскалации, которой недавно угрожал кремлевский диктатор Путин.

Ранее сообщалось, что враг наносил удары дронами и ракетами, в результате чего погибли десятки человек, есть многочисленные раненые, поврежденные жилые дома и гражданская инфраструктура.

Мы ранее информировали, что армия РФ ударила по Киеву. В Святошинском районе повреждены дома, загорелась одна из квартир. Есть травмированные.

Новости партнеров

Новости партнеров