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- Київ
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Вогонь у багатоповерхівці та постраждалі: у ДСНС розповіли про наслідки атаки на Київ
Унаслідок ударів постраждали щонайменше троє людей.
Ввечері суботи, 29 серпня, Київ зазнав масованої атаки російських реактивних БпЛА.
Про це повідомили у ДСНС.
За інформацією надзвичайників, наслідки російської атаки зафіксували у чотирьох районах столиці.
Оболонський район: внаслідок влучання сталося загоряння з другого по п’ятий поверх 12-поверхового житлового будинку. Пожежу на площі 80 кв. м ліквідували. Трьох постраждалих передали медикам.
Подільський район: зафіксовано влучання у нежитлову споруду. Гасіння пожежі триває.
Голосіївський район: виникло загоряння в адміністративній будівлі. Пожежу ліквідовано.
Деснянський район: на відкритій території загорілася трава на площі 2 гектари. Ліквідація пожежі триває.
Рятувальники продовжують працювати на місцях та ліквідовувати наслідки російської атаки.
Раніше повідомлялося, що Увечері 28 серпня російська армія завдала удару по підприємству поблизу Києва.
Ми раніше інформували, що поблизу Житомирської траси на території Київської області пролунав надзвичайно сильний вибух, який миттєво переріс у масштабну пожежу.