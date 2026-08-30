Росія перетворила Київ на мішень: Кличко повідомив моторошні наслідки атаки 29 серпня

Атака на Київ / © ДСНС

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Внаслідок російської атаки на Київ 29 серпня загинула дворічна дівчинка, а 12 людей отримали поранення.

Такі дані станом на 30 серпня опублікував міський голова Києва Віталій Кличко.



«Загинула дворічна дівчинка. Постраждали 12 мешканців міста. В стаціонарах медзакладів на сьогоднішній ранок перебувають двоє поранених. Серед них — трирічний хлопчик», — йдеться у його повідомленні.

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Раніше він повідомляв, що наслідки атаки зафіксували у Голосіївському, Подільському і Оболонському районах.

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Атака РФ по Києву 29 серпня — що відомо

Нагадаємо, Росія безперервно атакувала Київ 29 серпня. Наслідки російського обстрілу фіксують у Голосіївському, Подільському і Оболонському районах Києва. В обід Кличко розповів про п’ятьох травмованих людей та одну загиблу дитину.

Згодом у Повітряних силах уточнили, що протягом дня 29 серпня — від 6:30 до 18:00 — окупанти атакували Україну 224 ударними БпЛА. В Києві багато разів лунала тривога.

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