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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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67
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Росія перетворила Київ на мішень: Кличко повідомив моторошні наслідки атаки 29 серпня

В стаціонарах медзакладів на ранок 30 серпня перебувають двоє поранених, серед них — трирічний хлопчик.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Атака на Київ

Атака на Київ / © ДСНС

Внаслідок російської атаки на Київ 29 серпня загинула дворічна дівчинка, а 12 людей отримали поранення.

Такі дані станом на 30 серпня опублікував міський голова Києва Віталій Кличко.

«Загинула дворічна дівчинка. Постраждали 12 мешканців міста. В стаціонарах медзакладів на сьогоднішній ранок перебувають двоє поранених. Серед них — трирічний хлопчик», — йдеться у його повідомленні.

Раніше він повідомляв, що наслідки атаки зафіксували у Голосіївському, Подільському і Оболонському районах.

Атака РФ по Києву 29 серпня — що відомо

Нагадаємо, Росія безперервно атакувала Київ 29 серпня. Наслідки російського обстрілу фіксують у Голосіївському, Подільському і Оболонському районах Києва. В обід Кличко розповів про п’ятьох травмованих людей та одну загиблу дитину.

Згодом у Повітряних силах уточнили, що протягом дня 29 серпня — від 6:30 до 18:00 — окупанти атакували Україну 224 ударними БпЛА. В Києві багато разів лунала тривога.

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