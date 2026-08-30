Відомі супермаркети Києва спорожніли після ударів РФ по складах: яких продуктів уже бракує

Супермаркет АТБ / © wikimedia.org

Реклама

У великих мережах магазинів Києва, зокрема NOVUS та АТБ, фіксують нестачу окремих продуктів після російських ударів по складах.

Відео пустих полиць з магазинів публікує Київ24.

Реклама

Як видно з кадрів, у NOVUS на окремих локаціях не вистачає хліба, картоплі, яблук, вівсянки, деяких видів курятини та заморожених напівфабрикатів. Найпомітніша ситуація із соняшниковою олією — у деяких магазинах її немає зовсім.

Реклама

Також в АТБ уже запровадили обмеження на кількість деяких товарів в одні руки.

Водночас наголосимо, що продуктів у столиці достатньо. Йдеться саме про тимчасову нестачу окремих позицій.

© "Київ24"

© "Київ24"

© "Київ24"

Атаки РФ по складах — останні новини

Нагадаємо, Росія всю ніч і день 27 серпня атакувала Україну хвилями, використовуючи дрони та балістику. Під ударом опинилися склади і логістичні центри великих компаній. Серед них — «Фора», «Будинок Іграшок», Comfy, «Аврора», Roshen та Varus.

А у Запоріжжі 27 серпня внаслідок масованого російського удару повністю знищено відомий лікеро-горілчаний завод «Хортиця».

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів