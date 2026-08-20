Ні гречки, ні рису, лише самотній пучок кінзи: у NYT розкрили, що відбувається у магазинах Києва

Порожні полиці (ілюстративне фото) / © ТСН

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Вперше від початку повномасштабної війни в супермаркетах Києва виник тимчасовий дефіцит базових продуктів. Перебої з постачанням сталися через російські ракетні удари по продуктових складах і розподільчих центрах.

Про це повідомляє видання The New York Times.

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Удари по логістиці та масштаби руйнувань

«Цього тижня не було можливості приховати прогалини на зазвичай добре заповнених полицях супермаркету „Сільпо“ в Києві, столиці України. Там не було ні ячменю, ні гречки, ні кіноа, ні рису, ні зеленої цибулі, ні упакованого салату — лише один самотній зів’ялий пучок кінзи», — зазначили в медіа.

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Причиною перебоїв стали російські обстріли. Зокрема, 5 серпня ракети влучили в чотири великі склади компанії-постачальника — там загинуло шестеро працівників. Також було зруйновано розподільчий центр Rozetka, сортувальний вузол поштової служби та книжкові склади.

Крім столиці, наслідки атак відчули й мешканці інших регіонів, зокрема Запоріжжя, а в четвер, 20 серпня, зранку росіяни знову завдали ударів по продовольчих складах поблизу Києва.

Реакція киян і ситуація в магазинах

Покупці зазначають, що спорожнілі відділи викликають занепокоєння, адже протягом періоду повномасштабної війни наявність продуктів у магазинах була важливим символом збереження нормального життя.

«Це кошмар, кошмар. Я нажахана. Я хотіла купити цукор, але подивилася, а там його не було. А там цілий відділ абсолютно порожній. Я навіть туди не заходила. Я не хочу дивитися на нього і засмучуватися», — поділилася 67-річна киянка Ніна Киричук.

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Водночас деякі жителі столиці зберігають спокій та наголошують, що готові підлаштовуватися під тимчасові труднощі.

«Дефіцит на складах і той факт, що деякі продукти зараз відсутні на полицях супермаркетів, мене набагато менше турбують. Ми, як люди, можемо легко обходитися будь-якою наявною їжею», — зазначила 56-річна Світлана Петричук.

У соціальних мережах українці діляться власним занепокоєнням або жартують про повернення радянського дефіциту. Зі свого боку старші люди, які пам’ятають розповіді про минулі голодомори, роблять запаси базових продуктів тривалого зберігання.

«Я могла прожити цілий місяць, нічого не купуючи, крім хліба», — розповіла 76-річна Ольга Слюсаренко, яка звикла завчасно купувати консерви, макарони й борошно.

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Позиція торговельних мереж і відновлення постачань

Український ритейл намагається вирішувати проблеми з логістикою та підтримувати покупців. У мережі «Сільпо» на вивісках розмістили вірші про труднощі, закликаючи людей триматися і зберігати стійкість.

Мережа «Novus» біля порожніх полиць встановила таблички з роз’ясненням ситуації.

«Цей товар знищила Росія. Нові партія вже прямує до нас», — йдеться на оголошеннях у магазинах.

Торговельні мережі розраховують відновити повноцінні запаси товарів найближчим часом, зокрема до Дня Незалежності України, хоча нові атаки на інфраструктуру можуть ускладнити цей процес.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, в ніч проти 20 серпня російські війська масовано атакували Україну, спрямувавши основний удар на Київ та область. Внаслідок обстрілу є загиблі та багато поранених. Крім того, під ударом опинилися продовольчі склади.

Раніше компанія «Файні льоди» заявила, що під час удару РФ 20 серпня знищені її склади під Києвом, на яких зберігалася готова продукція.

Також мережа автозаправних станцій KLO повідомила, що в ніч проти 20 серпня РФ влучила по нафтобазі у Броварському районі.

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