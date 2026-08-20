ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
408
Час на прочитання
1 хв

Все охоплено полум’ям: Росія вгатила по нафтобазі KLO на Київщині (відео)

Наслідком атаки на нафтобазу KLO масштабна пожежа, але персонал не постраждав.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Пожежа на нафтобазі KLO на Київщині після атаки 20 серпня

Пожежа на нафтобазі KLO на Київщині після атаки 20 серпня / © скриншот з відео

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч на 20 серпня російського удару зазнала нафтобаза мережі KLO у Броварському районі Київської області. На місці атаки спалахнула масштабна пожежа.

Про це компанія повідомила у соцмережах.

Нафтобаза мережі АЗС KLO у Броварському районі припинила роботу через нічну російську атаку.

«У ніч на 20 серпня внаслідок ворожої атаки припинила роботу нафтобаза KLO у Броварському районі. Бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги», — йдеться у дописі.

У компанії зазначили, що серед працівників минулося без постраждалих.

/ © скриншот

© скриншот

Після російських ударів у Мережі також поширилися кадри масштабної пожежі, що спалахнула на території нафтобази.

Пожежа на нафтобазі KLO на Київщині після атаки 20 серпня

Атака на Київську область 20 серпня — які наслідки

У ніч проти 20 серпня Київщина зазнала масованої російської атаки ракетами та дронами. Під ударом опинилися Бориспіль і Бровари, де палали масштабні пожежі. У Борисполі зафіксовано влучання по продуктових складах та об’єктах «Червоного Хреста». Загинула одна людина, ще семеро постраждали. У Бориспільському районі пошкоджено 14 приватних будинків, багатоповерхівку, 4 склади, АЗС і 8 автомобілів.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie