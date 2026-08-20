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Все охоплено полум’ям: Росія вгатила по нафтобазі KLO на Київщині (відео)
Наслідком атаки на нафтобазу KLO масштабна пожежа, але персонал не постраждав.
У ніч на 20 серпня російського удару зазнала нафтобаза мережі KLO у Броварському районі Київської області. На місці атаки спалахнула масштабна пожежа.
Про це компанія повідомила у соцмережах.
Нафтобаза мережі АЗС KLO у Броварському районі припинила роботу через нічну російську атаку.
«У ніч на 20 серпня внаслідок ворожої атаки припинила роботу нафтобаза KLO у Броварському районі. Бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги», — йдеться у дописі.
У компанії зазначили, що серед працівників минулося без постраждалих.
Після російських ударів у Мережі також поширилися кадри масштабної пожежі, що спалахнула на території нафтобази.
Атака на Київську область 20 серпня — які наслідки
У ніч проти 20 серпня Київщина зазнала масованої російської атаки ракетами та дронами. Під ударом опинилися Бориспіль і Бровари, де палали масштабні пожежі. У Борисполі зафіксовано влучання по продуктових складах та об’єктах «Червоного Хреста». Загинула одна людина, ще семеро постраждали. У Бориспільському районі пошкоджено 14 приватних будинків, багатоповерхівку, 4 склади, АЗС і 8 автомобілів.