Ни гречки, ни риса, лишь одинокий пучок кинзы: в NYT раскрыли, что происходит в магазинах Киева

Пустые полки (иллюстративный фото)

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В первый раз с начала полномасштабной войны в супермаркетах Киева возник временный дефицит базовых продуктов. Перебои со снабжением произошли из-за российских ракетных ударов по продуктовым складам и распределительным центрам.

Об этом сообщает издание The New York Times.

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Удары по логистике и масштабам разрушений

«На этой неделе не было возможности скрыть пробелы на обычно хорошо заполненных полках супермаркета „Сільпо“ в Киеве, столице Украины. Там не было ни ячменя, ни гречихи, ни киноа, ни риса. Ни зеленого лука, ни упакованного салата, и только один одинокий, увядший пучок кинзы», — отметили в медиа.

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Причиной перебоев стали российские обстрелы. В частности, 5 августа ракеты попали в четыре больших состава компании-поставщика — там погибли шесть работников. Также разрушен распределительный центр Rozetka, сортировочный узел почтовой службы и книжные склады.

Кроме столицы, последствия атак ощутили и жители других регионов, в частности Запорожье, а в четверг, 20 августа, утром россияне снова нанесли удары по продовольственным складам вблизи Киева.

Реакция киевлян и ситуация в магазинах

Покупатели отмечают, что опустевшие отделы вызывают беспокойство, ведь в течение периода полномасштабной войны наличие продуктов в магазинах было важным символом сохранения нормальной жизни.

«Это кошмар, кошмар. Я в ужасе. Я хотела купить сахар, но посмотрела, а там его не было. А там целый отдел абсолютно пуст. Я даже туда не входила. Я не хочу смотреть на него и расстраиваться», — поделилась 67-летняя киевлянка Нина Киричук.

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В то же время, некоторые жители столицы сохраняют спокойствие и подчеркивают, что готовы подстраиваться под временные трудности.

«Дефицит на складах и тот факт, что некоторые продукты сейчас отсутствуют на полках супермаркетов, меня гораздо меньше беспокоят. Мы, как люди, можем легко обходиться любой едой», — отметила 56-летняя Светлана Петричук.

В социальных сетях украинцы делятся собственной обеспокоенностью или шутят о возвращении советского дефицита. Со своей стороны, пожилые люди, помнящие рассказы о прошлых голодоморах, делают запасы базовых продуктов длительного хранения.

«Я могла прожить целый месяц, ничего не покупая, кроме хлеба», — рассказала 76-летняя Ольга Слюсаренко, привыкшая раньше времени покупать консервы, макароны и муку.

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Позиция торговых сетей и возобновление поставок

Украинский ритейл пытается решать проблемы с логистикой и поддерживать покупателей. В сети Сильпо на вывесках разместили стихи о трудностях, призывая людей держаться и сохранять устойчивость.

Сеть Novus у пустых полок установила таблички с разъяснением ситуации.

«Этот товар уничтожила Россия. Новые партии уже направляются к нам», — говорится на объявлениях в магазинах.

Торговые сети рассчитывают восстановить полноценные запасы товаров в ближайшее время, в частности, ко Дню Независимости Украины, хотя новые атаки на инфраструктуру могут осложнить этот процесс.

Война в Украине — последние новости

Напомним, в ночь на 20 августа российские войска массированно атаковали Украину, направив основной удар на Киев и область. В результате обстрела есть погибшие и многие раненые. Кроме того, под ударом оказались продовольственные склады.

Ранее компания «Файни льды» заявила, что во время удара РФ 20 августа уничтожены склады под Киевом, на которых хранилась готовая продукция.

Также сеть автозаправочных станций KLO сообщила, что в ночь на 20 августа РФ попала по нефтебазе в Броварском районе.

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