РФ во второй раз за вечер ударила по Голосеевскому району Киева: опять есть погибший

Повторный удар БпЛА по Киеву: в Голосеевском районе погиб человек, пылает нежилая застройка

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Российские войска второй раз за этот вечер, 20 августа, нанесли удар по Голосеевскому району Киева.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Так, в Голосеевском районе, в результате падения обломков БПЛА, возгорание произошло еще по одному адресу — на территории нежилой застройки. Экстренные службы направляются на место.

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На месте пожара, где упали обломки, один ранен. Медики оказывают ему помощь.

Впоследствии Кличко уточнил, что на этом же месте, к сожалению, есть и один погибший.

«Один погибший на территории нежилой застройки в Голосеевском районе, где тушат пожар, произошедший в результате вражеской атаки», — добавил он.

Напомним, что в предыдущий раз в Киеве объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских БпЛА около 17:00. В Голосеевском районе в результате падения обломков дрона произошло возгорание в здании бизнес-центра. В результате атаки есть один погибший.

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Ранее Виталий Кличко сообщил, что в Киеве фактически впервые за несколько последних месяцев был целенаправленно атакован объект критической инфраструктуры. Поэтому перебои с подачей горячей воды могут быть у жителей Деснянского и части Днепровского районов.

Напомним, Россия ночью 20 августа нанесла массированный удар по Киеву. Последствия атаки зафиксировали более чем на 12 локациях в трех районах столицы. Есть погибшие и десятки раненых.

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