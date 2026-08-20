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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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РФ во второй раз за вечер ударила по Голосеевскому району Киева: опять есть погибший

Российские войска вторично за вечер 20 августа атаковали Голосеевский район Киева: во время повторного удара один человек погиб, еще один получил ранения.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Повторный удар БпЛА по Киеву: в Голосеевском районе погиб человек, пылает нежилая застройка

Повторный удар БпЛА по Киеву: в Голосеевском районе погиб человек, пылает нежилая застройка

Российские войска второй раз за этот вечер, 20 августа, нанесли удар по Голосеевскому району Киева.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Так, в Голосеевском районе, в результате падения обломков БПЛА, возгорание произошло еще по одному адресу — на территории нежилой застройки. Экстренные службы направляются на место.

На месте пожара, где упали обломки, один ранен. Медики оказывают ему помощь.

Впоследствии Кличко уточнил, что на этом же месте, к сожалению, есть и один погибший.

«Один погибший на территории нежилой застройки в Голосеевском районе, где тушат пожар, произошедший в результате вражеской атаки», — добавил он.

Напомним, что в предыдущий раз в Киеве объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских БпЛА около 17:00. В Голосеевском районе в результате падения обломков дрона произошло возгорание в здании бизнес-центра. В результате атаки есть один погибший.

Ранее Виталий Кличко сообщил, что в Киеве фактически впервые за несколько последних месяцев был целенаправленно атакован объект критической инфраструктуры. Поэтому перебои с подачей горячей воды могут быть у жителей Деснянского и части Днепровского районов.

Напомним, Россия ночью 20 августа нанесла массированный удар по Киеву. Последствия атаки зафиксировали более чем на 12 локациях в трех районах столицы. Есть погибшие и десятки раненых.

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