- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 500
- Время на прочтение
- 2 мин
Продовольственный террор под Киевом: во время ночной атаки РФ уничтожила склады известных торговых сетей
Атака на Киевщину 20 августа: россияне разрушили склады «Форы», Varus и Yves Rocher
В ночь на 20 августа российские войска нанесли очередной массированный удар по Украине. Основным ударом направления были Киев и Киевская область, есть погибшие и многие раненые. Кроме того, россияне атаковали продовольственные склады.
«Фора»
Сеть супермаркетов «Фора» сообщила об очередном ударе РФ по распределительному центру. В ночь на 20 августа россияне атаковали склад в поселке Мартусовка рядом с Борисполем. К счастью, работники склада не пострадали.
Этот склад компания начал использовать только на прошлой неделе после предварительной атаки на свою логистическую инфраструктуру.
«И сегодня снова перестраиваем маршруты и ищем решения, чтобы ваши любимые продукты и дальше были рядом. Нас пытаются остановить второй раз за очень короткое время. Но „Фора“ продолжает работать», — говорится в заявлении пресс-службы компании.
Varus
В результате вражеского удара было поражено складское помещение логистического партнера сети Varus, расположенное в Борисполе. В ней хранилась часть товарных запасов сети.
Поэтому в отдельных магазинах Varus возможны временные частичные перебои с наличием некоторых товаров.
Yves Rocher
В результате атаки пострадал и склад официального представителя французского косметического бренда Yves Rocher в Украине.
«Склад, где мы храним продукцию, был существенно поврежден. Мы временно прекращаем принимать онлайн-заказы и работаем над восстановлением. Относительно уже оформленных заказов мы проинформируем о статусе после оценки последствий. Наши бутики продолжают работать, но ассортимент может быть ограничен», — говорится в сообщении.
Ранее компания «Файни льды» заявила, что во время удара РФ 20 августа уничтожены склады под Киевом, на которых хранилась готовая продукция.
Также сеть автозаправочных станций KLO сообщила, что в ночь на 20 августа РФ попала по нефтебазе в Броварском районе.
Напомним, Россия ночью 20 августа нанесла массированный удар по Киеву. Последствия атаки зафиксировали более чем на 12 локациях в трех районах столицы. Есть погибшие и десятки раненых. В частности, в Соломенском районе Киева в 9-этажке разрушены последние два этажа.
По последним данным, в результате атаки на Киев погибли 15 человек, более 30 пострадали.