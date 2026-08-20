Продовольственный террор под Киевом: во время ночной атаки РФ уничтожила склады известных торговых сетей

Удар по складу VARUS

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В ночь на 20 августа российские войска нанесли очередной массированный удар по Украине. Основным ударом направления были Киев и Киевская область, есть погибшие и многие раненые. Кроме того, россияне атаковали продовольственные склады.

«Фора»

Сеть супермаркетов «Фора» сообщила об очередном ударе РФ по распределительному центру. В ночь на 20 августа россияне атаковали склад в поселке Мартусовка рядом с Борисполем. К счастью, работники склада не пострадали.

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Этот склад компания начал использовать только на прошлой неделе после предварительной атаки на свою логистическую инфраструктуру.

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«И сегодня снова перестраиваем маршруты и ищем решения, чтобы ваши любимые продукты и дальше были рядом. Нас пытаются остановить второй раз за очень короткое время. Но „Фора“ продолжает работать», — говорится в заявлении пресс-службы компании.

Varus

В результате вражеского удара было поражено складское помещение логистического партнера сети Varus, расположенное в Борисполе. В ней хранилась часть товарных запасов сети.

Поэтому в отдельных магазинах Varus возможны временные частичные перебои с наличием некоторых товаров.

Yves Rocher

В результате атаки пострадал и склад официального представителя французского косметического бренда Yves Rocher в Украине.

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«Склад, где мы храним продукцию, был существенно поврежден. Мы временно прекращаем принимать онлайн-заказы и работаем над восстановлением. Относительно уже оформленных заказов мы проинформируем о статусе после оценки последствий. Наши бутики продолжают работать, но ассортимент может быть ограничен», — говорится в сообщении.

Ранее компания «Файни льды» заявила, что во время удара РФ 20 августа уничтожены склады под Киевом, на которых хранилась готовая продукция.

Также сеть автозаправочных станций KLO сообщила, что в ночь на 20 августа РФ попала по нефтебазе в Броварском районе.

Напомним, Россия ночью 20 августа нанесла массированный удар по Киеву. Последствия атаки зафиксировали более чем на 12 локациях в трех районах столицы. Есть погибшие и десятки раненых. В частности, в Соломенском районе Киева в 9-этажке разрушены последние два этажа.

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По последним данным, в результате атаки на Киев погибли 15 человек, более 30 пострадали.

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