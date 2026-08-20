Спасение под огнем: спецназовцы вытащили мужчину из-под завалов во время атаки на Киев

Полиция Киева показала видео спасения охранника, раненого во время баллистической атаки

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В Киеве полицейские вместе с неравнодушным горожанином спасли 51-летнего мужчину, оказавшегося под завалами после вражеского баллистического удара.

Полиция показала кадры спасения мужчины из-под завалов.

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После баллистического удара по Киеву под завалами склада оставался тяжело раненный охранник. Его нашли и спасли прибывшие по вызову бойцы полка полиции особого назначения номер 1 столичной полиции.

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Пострадавший находился в полусознательном состоянии, был тяжело ранен, имел многочисленные осколочные и рваные раны.

Правоохранители вместе с прохожим осторожно достали мужчину из-под завалов и на носилках переместили его на более безопасное расстояние, где оказали медицинскую помощь и передали врачам.

Дата публикации 16:10, 20.08.26 Количество просмотров 7 Удар по Киеву: полиция показала кадры спасения мужчины из-под завалов

Напомним, Россия ночью 20 августа нанесла массированный удар по Киеву. Последствия атаки зафиксировали более чем на 12 локациях в трех районах столицы. Есть погибшие и десятки раненых.

По последним данным, в результате атаки на Киев погибли 15 человек, более 30 пострадали.

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