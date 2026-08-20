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Порятунок під вогнем: спецпризначенці витягли чоловіка з-під завалів під час атаки на Київ
У Києві поліціянти та небайдужий перехожий урятували з-під завалів складу 51-річного чоловіка.
У Києві поліцейські разом із небайдужим містянином урятували 51-річного чоловіка, який опинився під завалами після ворожого балістичного удару.
Поліція показала кадри порятунку чоловіка з-під завалів.
Після балістичного удару по Києву під завалами складу залишався тяжко поранений охоронець. Його знайшли та врятували бійці полку поліції особливого призначення номер 1 столичної поліції, які прибули на виклик.
Постраждалий перебував у напівсвідомому стані, був тяжко поранений, мав численні осколкові та рвані рани.
Правоохоронці разом із перехожим обережно дістали чоловіка з-під завалів та на ношах перемістили його на безпечнішу відстань, де надали домедичну допомогу та передали лікарям.
Нагадаємо, Росія вночі 20 серпня завдала масованого удару по Києву. Наслідки атаки зафіксували на понад 12 локаціях у трьох районах столиці. Є загиблі та десятки поранених.
За останніми даними, внаслідок атаки на Київ загинуло 15 людей, понад 30 постраждали.