Порятунок під вогнем: спецпризначенці витягли чоловіка з-під завалів під час атаки на Київ

Поліція Києва показала відео порятунку охоронця, пораненого під час балістичної атаки

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У Києві поліцейські разом із небайдужим містянином урятували 51-річного чоловіка, який опинився під завалами після ворожого балістичного удару.

Поліція показала кадри порятунку чоловіка з-під завалів.

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Після балістичного удару по Києву під завалами складу залишався тяжко поранений охоронець. Його знайшли та врятували бійці полку поліції особливого призначення номер 1 столичної поліції, які прибули на виклик.

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Постраждалий перебував у напівсвідомому стані, був тяжко поранений, мав численні осколкові та рвані рани.

Правоохоронці разом із перехожим обережно дістали чоловіка з-під завалів та на ношах перемістили його на безпечнішу відстань, де надали домедичну допомогу та передали лікарям.

Дата публікації 16:10, 20.08.26 Кількість переглядів 8 Удар по Києву: поліція показала кадри порятунку чоловіка з-під завалів

Нагадаємо, Росія вночі 20 серпня завдала масованого удару по Києву. Наслідки атаки зафіксували на понад 12 локаціях у трьох районах столиці. Є загиблі та десятки поранених.

За останніми даними, внаслідок атаки на Київ загинуло 15 людей, понад 30 постраждали.

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