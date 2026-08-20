- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1163
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ посреди дня снова влупила по Киеву: в городе вспыхнул пожар, есть погибший
После кровавого ночного обстрела Россия снова атаковала Киев: днем 20 августа в результате падения обломков вражеского БПЛА вспыхнул пожар в здании бизнес-центра.
Сегодня днем, 20 августа, после адского ракетного удара ночью, россияне снова продолжили терроризировать Киев.
Около 17:00 в столице была объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских БпЛА. В городе раздавались взрывы — работали силы ПВО.
Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе в результате падения обломков дрона произошло возгорание в здании бизнес-центра. Экстренные службы направляются на место.
UPD
Позже Кличко уточнил, что одного погибшего и двух пострадавших обнаружили в помещении бизнес-центра в Голосеевском районе, где обломки БПЛА упали на здание. Спасатели продолжают разведку в здании.
Напомним, Россия ночью 20 августа нанесла массированный удар по Киеву. Последствия атаки зафиксировали более чем на 12 локациях в трех районах столицы. Есть погибшие и десятки раненых. В частности, в Соломенском районе Киева в 9-этажке разрушены последние два этажа.
По последним данным, в результате атаки на Киев погибли 15 человек, более 30 пострадали.