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- Київ
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РФ посеред дня знову вгатила по Києву: у місті спалахнула пожежа
Сьогодні вдень, 20 серпня, після пекельного ракетного удару вночі, росіяни знов продовдили тероризувати Київ.
Близько 17:00 у столиці було оголошено повітряну тривогу через атаку ворожих БпЛА. У місті лунали вибухи — працювали сили ППО.
Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків дрона сталося загоряння в будівлі бізнес-центру.
Екстрені служби прямують на місце.
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