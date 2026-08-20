РФ посеред дня знову вгатила по Києву: у місті спалахнула пожежа

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Сьогодні вдень, 20 серпня, після пекельного ракетного удару вночі, росіяни знов продовдили тероризувати Київ.

Близько 17:00 у столиці було оголошено повітряну тривогу через атаку ворожих БпЛА. У місті лунали вибухи — працювали сили ППО.

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Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків дрона сталося загоряння в будівлі бізнес-центру.

Екстрені служби прямують на місце.

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